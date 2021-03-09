Летчиков ВВС США пересадят на истребители предыдущего поколения

Вашингтон, 9 марта. Новейшие истребители пятого поколения F-35 Пентагон счел слишком дорогими, поэтому готов заказать оборонке машину старого образца.

О необычных планах Пентагона информирует начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун, передает РИА Новости.

По словам Брауна, американской военной авиации нужен надежный проверенный самолет для замены огромного парка устаревающих истребителей. Теоретически можно было бы в сжатые сроки разработать актуальную модификацию F-16, но в ВВС не уверены в надобности данной разработки.

«ВВС нужен абсолютно новый истребитель поколения 4+, или 5-. По боевому потенциалу он должен быть между самолетами, построенными в конце 1970-х и современными машинами-невидимками F-35 и F-22», — считает Браун.

Начальник штаба ВВС подчеркнул, что одной из главных особенностей перспективного истребителя должна быть открытая цифровая архитектура, которая позволит быстро обновлять бортовое программное обеспечение под разные задачи.

Браун впервые сделал официальное заявление о планах по принятию на вооружение принципиально нового истребителя четвертого поколения, однако боевая машина, способная заменить «стареющие» F-16, у американцев уже фактически есть. Речь идет о последней модернизации F-16 — Block 70/72.

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