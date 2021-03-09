Евгений Федоров уверен, что парламент лишит Резника неприкосновенности

Сегодня во время обыска в одной из квартир на набережной канала Грибоедова был задержан депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник. По предварительным данным, в квартире действовала нарколаборатория.

Резник был отпущен из-за депутатской неприкосновенности.

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил ФАН, почему Резник после многочисленных скандалов с наркотиками до сих пор занимает пост депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Политик уверен, что именно криминал стоит за тем, что Максим Резник до сих пор избирается в Заксобрание Санкт-Петербурга.

«Есть избиратели, которые связаны с криминалом, у них есть деньги и они могут помочь с выборами. Деньги — это реклама, соответственно, простого избирателя можно обмануть. Я думаю, что причина именно в этом, в дружбе с криминалитетом», — объяснил собеседник ФАН.

В данном случае неважно, депутат он или нет. По закону человек должен быть осужден за очевидное преступление, считает Федоров.

«Это на его совести. В Питере тысячи детей, которые так или иначе попали в наркотическую зависимость, либо закончили жизнь суицидом. Поэтому здесь должно быть серьезное наказание. Его отпустили — это понятно, если неприкосновенность. Нужно получить согласие парламента на арест. Прокуратура обратится в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, и я уверен, что коллеги, депутаты парламента дадут согласие на лишение неприкосновенности, и его привлекут к уголовной ответственности», — резюмировал депутат.

Ранее Виталий Милонов рассказал, что петербургский парламент рассмотрит вопрос о ситуации вокруг Резника в связи с наркотическим скандалом, вплоть до снятия с него депутатской неприкосновенности.