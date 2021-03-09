В США раскрыли план России по уничтожению американских авианосцев

Вашингтон, 9 марта. Российские военные разработали план борьбы с авианосцами Военно-морских сил США. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

Он напомнил, что в годы холодной войны в СССР был разработан проект атомных подводных лодок 949 «Гранит» для борьбы с атомными авианосцами ВМС США. По классификации НАТО данный тип подлодок обозначается, как проект Oscar. Дальнейшая модификация этой субмарины 949А «Антей», носит аналогичное название. данный тип подлодок оснащен 12 спаренными пусковыми установками с крылатыми ракетами П-700 «Гранит» и шестью торпедными аппаратами, передает «ПолитРоссия».

«Как и все подлодки советской разработки после Второй мировой войны, Oscar имеют конструкцию, которая состоит из прочного внутреннего и предназначенного для обеспечения гидродинамики внешнего корпуса. Пространство между корпусами обеспечивает значительный запас плавучести и живучесть в случае попадания торпеды», — говорится в публикации.

В настоящее время на вооружении Военно-морского флота России находятся пять подлодок семейства Oscar. При этом еще одна субмарина проходит ремонт. Однако в прошлом месяце командование ВМФ РФ заявило, что к 2023 году линейка подлодок «Антей» будет увеличена до семи единиц. Кроме того, данные субмарины будут вооружены ракетами «Калибр» и «Циркон». Обозреватель NI уверен, что подобная модернизация является частью плана России по уничтожению авианосцев ВМС США.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует оснастить новые подлодки проекта 677 «Лада» крылатыми ракетами «Калибр». При этом к 2022 году ВМФ России получат две дизель-электрические субмарины проекта «Лада».