Минспорта опровергло слухи об отставке Матыцина

Москва, 9 марта. Представители Министерства спорта Российской Федерации отреагировали на появление в Сети информации об уходе со своего поста Олега Матыцина.

Информация о том, что Олег Матыцин и еще несколько чиновников попросили освободить их от занимаемых должностей, не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта России.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что Матыцин и его заместители написали заявление об уходе по собственному желанию. Глава Министерства спорта России был назначен на свой пост 21 января 2020 года.