Орбакайте в платье с декольте произвела фурор на вечере Юдашкина

Москва, 9 марта. Популярная певица Кристина Орбакайте похвасталась нарядом, который выбрала для праздничного вечера художника-модельера Валентина Юдашкина.

На мероприятии народного художника России дочь певицы Аллы Пугачевой появилась в роскошном платье в пол. Достоинства фигуры артистки подчеркнули глубокое декольте, высокий разрез и накидка. Дополнили образ яркий макияж и эффектная укладка.

«Невероятный творец моды. Пусть твое тонкое чувство прекрасного дарит шедевры человечеству еще долгие годы», — обратилась Орбакайте к Юдашкину.

Исполнительница произвела фурор не только на праздничном вечере, но и в Instagram, где показала снимки. Поклонники наперебой стали одаривать звезду комплиментами и лайками.

«Кристина, как же вы прекрасны. Три в одной — талант, вкус, красота»; «Кристина, вы женщина с большой буквы, восхищаюсь»; «У вас аристократическая красота», — написали фанаты.

В гостях у Юдашкина недавно побывала мать Орбакайте. Пугачева назвала модельера и его жену своими настоящими друзьями и огромным подарком судьбы.