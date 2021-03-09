Судан предложил Эфиопии инвестировать в земли пограничной Аль-Фашаги

Хартум, 9 марта. Член Переходного суверенного совета Судана Тахир Абу Бакр Хаджар предложил Эфиопии инвестировать средства в земли пограничного региона, принадлежность которого оспаривает Аддис-Абеба.

Политик заявил, что Хартум готов разрешить соседней стране работать в Аль-Фашаге при условии заключения контрактов о взаимовыгодном партнерстве. Он подчеркнул, что данные земли полностью принадлежат Судану.

«То, что происходит на границе с Эфиопией, не является конфликтом, потому что расположение разграничительных линий страны известно на всех уровнях», — сказал член Переходного суверенного совета.

С начала XX века плодородные земли под названием Аль-Фашага принадлежали Судану. Однако в 1990-х годах вооруженные силы Аддис-Абебы вторглись на выгодные территории и пытались опровергнуть прошлые пограничные договоры. В результате в данной местности начались боевые действия.