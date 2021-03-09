Расстрел семьи кандидата в президенты Чада привел к бойкоту грядущих выборов

Нджамена, 9 марта. Представители чадской оппозиции настаивают на отмене проведения выборов президента страны. Соответствующее заявление политики сделали на пресс-конференции, посвященной нападению на дом оппозиционного кандидата Яя Дилло Джеру.



Пресс-секретарь коалиции «Новый фронт перемен» (FNC) Динаму Дарам возмутился «трусливым убийством» матери и 11-летнего сына джеручадскими силовиками.



«Это смертоносное безумие демонстрирует, что режим не сочувствует никому, кроме своих пособников», — подчеркнул Дарам.



Пресс-секретарь антиправительственной фракции поддержал решение коллег по оппозиции из партий «Национальный союз за демократию и обновление»(UNDR), «Альянса Теофила Бонгоро» и «Федералистов Йоронгара» выйти из президентской гонки.

«Угроза, нависшая над лидерами политических фракций коалиции, вполне реальна», — заметил Динаму Дарам, рассказывая о методах президента Деби в борьбе за власть.

Участники конференции напомнили, что пожилую мать и малолетнего ребенка Яя Дилло Джеру убили при попытке задержания оппозиционного политика, когда военнослужащие штурмовали его дом. Примечательно, что силовики не имели юридических оснований для проведения подобной операции, так как не подчинились прокурору, выписавшему ордер на арест оппозиционера.

Члены оппозиционной платформы объяснили, что все кандидаты от оппозиции подвергаются преследованию накануне выборов, в стране намеренно создается политический вакуум. В такой обстановке проводить выборы бессмысленно. Именно поэтому активисты планируют отменить голосование с помощью юридических инструментов.

Представители коалиции «Новый фронт перемен» утверждают, что Идрис Деби подкупил всех, кто продолжает участие в гонке за пост главы республики, чтобы создать иллюзию легитимного голосования. Оппоненты африканского диктатора обвиняют в проблемах Чада лояльную действующей власти Францию. По мнению оппозиционеров, назначение Деби главой G5 Sahel подтверждает версию о том, что Париж лоббирует переизбрание лидера страны на шестой срок.

«Выборы невозможны, они неконституционны. Каким бы ни был результат, мы не признаем его, как и авторитет нынешнего президента», — заявил Динаму Дарам, возглавляющий коалицию 14 оппозиционных партий.

Тактику «Нового фронта перемен» поддержали еще две политические силы — «Национальный союз за перемены в Чаде» (UNCT) и «Партия за мир и социальную справедливость» (PAP/JS). Члены UNCT предлагают провести «инклюзивный национальный диалог» вместо выборов. Представители PAP/JS призывают к более радикальному сценарию, призывая чадцев забрать карточки избирателей и заблокировать работу всех предприятий.

Протестные акции в Республике Чад не утихают на протяжении последних трех месяцев. В преддверии выборов президента, назначенных на 11 апреля, ситуация усугубилась. В экспертном сообществе не исключают версию, что народное недовольство действующей властью может перерасти в военно-политический кризис.