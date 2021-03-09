Александр Горбатов назвал главную сложность при съемках сериала «Угрюм-река»

Российский актер театра и кино Александр Горбатов признался ФАН, что в свое время он начал читать роман «Угрюм-река», но перестал после того, как убили одну из главных героинь произведения Анфису.

Уроженец Запорожья, которому 25 марта исполнится 33 года, в эксклюзивном интервью рассказал о съемках в телесериале с одноименным названием, премьера которого состоится во вторник в вечернем эфире Первого канала.

«Мне отличнейше работалось с Балуевым и Пересильд»

— Александр, в течение всего 16-серийного проекта с вашим героем Прохором Громовым происходят очень серьезные трансформации: сначала он якобы такой идеалист, а потом становится очень жестким. Что было самым сложным именно в этой трансформации?

— Я прекрасно понимал в начале пути, что будут именно такой период и, скажем так, определенного рода приемы и попытки. И как-то пытался себя, как бы правильнее сказать, насмотреть, начитать, наполнить для того, чтобы попытаться воплотить это на экране. Как оно в итоге произошло, как сложился этот собирательный ряд, который у меня был, не знаю. Мне кажется, я смогу ответить на ваш вопрос только, когда вы посмотрите эту работу. Потому что во многом где-то шел немного интуитивно.

— Вы читали до этого одноименный роман Вячеслава Шишкова?

— Конечно. Еще когда он был напечатан в «Роман-газете». Мне как-то достался этот экземпляр, тут спасибо моим маме и бабушке, которые всегда таскали за собой разные книги, журналы и многое-многое другое.

— И в тот момент вы, конечно же, представить себе не могли, что в один прекрасный день сыграете Громова-младшего?

— Нет, никогда! Более того, хорошо помню, что после убийства Анфисы (в нее влюбились отец и сын Громовы. — Прим. ФАН) я даже забросил эту книгу…

— Как работалось с такими нашими прекрасными мастерами, как, например, Александр Балуев и Юлия Пересильд?

— Отличнейше работалось! Они — большие артисты, невероятно хорошие партнеры, и это радость — оказаться вместе с ними на съемочной площадке и получить столь ценный опыт. Как только ты, образно выражаясь, попадаешь с ними в ногу, то понимаешь, что мы все уже начинаем понимать друг друга с полуслова.

— В реальной жизни вы бы смогли влюбиться в такую женщину, которую воплотила на экране Пересильд? В сериале все же идет речь, в первую очередь, о любви.

— Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, что и как. Любовь — это Бог, и если, как говорится, он приходит к тебе через такое проявление, у тебя нет никакого другого пути, кроме как идти за ним. Поэтому, если в твоей жизни вдруг случится так, что рядом с тобой женщина, которая может взяться за нож… Не знаю… Мне кажется, тебе тогда придется самому решать — радость это или нет.

В моей жизни есть любимая женщина, и я очень рад этому.

«Я перечитывал книгу, она же — основной источник»

— Намного ли сложнее сниматься в таких масштабных исторических проектах по сравнению с современными фильмами?

— Конечно, потому что тут есть свой язык, как это иногда доносится до сценаристов, так как иногда они все-таки меняют форму языка, что не может не огорчать. Но в связи с тем, что я работал с таким мэтром, как режиссер Юрий Павлович Мороз, мы все-таки где-то брали на себя, как говорится, ответственность и храбрость, чтобы соответствовать языку. Ну, пытались, по крайней мере, соответствовать.

— Тому языку — конца XIX — начала XX века — или современному, чтобы было понятно зрителю?

— Нет, литературному языку. Все же мы не ремейк снимали, а делали, как говорится, полную экранизацию романа. Но опять же, когда читают двое, а то и более, людей одну и ту же книгу, у каждого есть свой резон и свое видение.

Я прекрасно понимаю, что эта работа — неблагодарная, так как это уже было сделано. И сделано большими мэтрами.

— Вы имеете в виду тот самый советский многосерийный фильм, который вышел на телеэкраны в 1968 году?

— Да, тот фильм, черно-белый. Помню я его смутно, потому что смотрел в глубоком детстве. Но перед этой работой я его не пересматривал, причем специально. Мне казалось, что есть куча других решений. Например, я перечитывал книгу, она же — основной источник.

Всегда сложнее всего подстраиваться под зрителя. В нашей стране много, скажем так, консерваторов, которые не хотят чего-то нового. Они всегда как сидели справа, так и будут сидеть справа.

— В сериале речь идет не только о любви и о разных с ней связанных страстях, но и о «золотой лихорадке». Был ли на съемках хоть один кусочек настоящего золота? Или все искусственное?

— Нет-нет, ну кто бы нам доверил хоть один самородок (смеется)!

16-серийный проект, снятый Юрием Морозом, является первой полной экранизацией романа Вячеслава Шишкова (он писал его с 1918 по 1932 годы). Действие разворачивается в конце XIX — начале XX века в Сибири. Как говорят создатели сериала, это возможность взглянуть на классическое произведение и актуальные до сих пор проблемы: стремление к наживе, нездоровому эгоизму и неуемной страсти — под углом нынешнего времени. В центре сюжета — трагедия главного героя и история освоения тайги.

Зрители также познакомятся с большим историческим периодом нашей страны — временем «золотой лихорадки». В те времена в Сибири велась неорганизованная массовая добыча золота, которая, с одной стороны, способствовала развитию торговли в регионе, а, с другой, — стоила здоровья и даже жизни большому количеству людей.

В сериале снялись такие известные и популярные актеры и актрисы, как Софья Эрнст, Александр Яценко, Борис Каморзин, Роман Мадянов, Наталья Суркова, Юрий Чурсин, Виктор Раков, Дарья Мороз, Юлия Хлынина, Станислав Дужников, Александр Клюквин и другие.

Ранее подробности съемочного процесса рассказал один из продюсеров масштабного проекта Денис Евстигнеев.

Актер Александр Горбатов известен по работам в таких фильмах и сериалах, как «Тихий Дон», «Молодая гвардия», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Годунов», «Ненастье», «Крылья Империи», «Белый снег» и других.