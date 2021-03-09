Почему Саркози все-таки проиграл французской Фемиде

В начале марта во Франции произошло событие исторического масштаба. Громкий судебный процесс широко освещался в прессе и привлек большое внимание общественности, ведь впервые бывший президент Пятой республики, существующей с 1958 года, получил полноценный тюремный срок.

Речь идет о Николя Саркози, находившемся у власти с 2007 по 2012 год. Суд признал его виновным в коррупции, попытке подкупа судьи и злоупотреблении служебными полномочиями. Обвинения, выдвинутые против политика, тянули на 10 лет тюрьмы, но прокурор просил всего четыре, причем два условно. Приговор оказался и того мягче: три года, из которых один за решеткой и два условно.

Редакция Телеграм-канала «Пятая республика» внимательно изучила документы и готова подвести итоги суда над Саркози и сделать выводы.



Непростые отношения с законом

Трудные взаимоотношения Николя Саркози с правосудием имеют длинную и сложную историю. Впервые они столкнулись еще в начале девяностых годов прошлого столетия.

В то время он был министром, ведающим вопросами бюджета, и упоминался в расследовании об «откатах» в пользу премьер-министра Эдуара Балладюра во время подготовки сделки по покупке подводных лодок типа Агоста для ВМС Республики Пакистан. Однако, когда дело было передано в Суд Республики, а именно ему подсудны члены Правительства Франции, основными фигурантами расследования стали бывший глава Правительства и тогдашний министр обороны Франсуа Леотар. Саркози же проходил только в качестве возможного свидетеля.



Затем была политическая карьера, приведшая на политический Олимп, однако, скандалы и расследования нагнали его уже после завершения президентского срока. После проигрыша выборов в 2012 году обвинения в разных преступлениях и упоминания в различных расследованиях посыпались, как из рога изобилия.

Одним из самых серьезных обвинений было получение средств на предвыборную кампанию 2007 года из-за границы, а именно из Ливии и от ее лидера Мауаммара Каддафи.

В апреле 2012 года сайт Mediapart опубликовал документы ливийского происхождения, подтверждающие факт финансирования Ливией предвыборной кампании 2007 года. Следствие официально началось в апреле 2013 года, прокуратура проводила различные мероприятия, в том числе она получила разрешение на прослушивание телефона бывшего президента.

Именно это обстоятельство и погубило Николя Саркози.

Параллельно с делом о получении денег на президентскую гонку из-за рубежа изучались и другие источники финансирования кампании. Следствие поставило неприятные вопросы о взаимоотношениях экс-главы государства с наследницей империи L’Oreal и миллиардершей — Лилиан Беттанкур. Обвинение строилось вокруг получения незаконных дотаций от женщины, которой было легко манипулировать, так как она страдала болезнью Альцгеймера. Впоследствии суд постановил, что обвинения против Саркози недостаточно мотивированы, и дело было закрыто.

Однако, это дело очень сильно волновало бывшего лидера Пятой республики. Во время прослушивания его телефона, следователи перехватили разговор экс главы государства с адвокатом Тьери Ерцогом, в ходе которого как раз и обсуждалось «дело Беттанкур».

Дело о «прослушке»

26 февраля 2014 года у экс-главы государства состоялась беседа с правозащитником, во время которой обсуждались подробности «дела Беттанкур». Саркози очень хотел узнать детали расследования, и предполагалось сделать это с помощью судьи Кассационного суда Жильбера Азибера. В обмен на предоставленную конфиденциальную информацию, бывший президент обещал помощь в получении престижной должности в Монако. Адвокат как доверенное лицо выступал в качестве посредника.

Факт подкупа и злоупотребления служебными полномочиями налицо, за это следователи и зацепились. Отягчающим обстоятельством сочли то, что переговоры велись по мобильному телефону, зарегистрированному на подставное лицо — Поля Бисмюта.

Судебный процесс начался 23 ноября 2020 года. Кроме экс-лидера Пятой республики на скамье подсудимых оказались его адвокат и тот самый судья. Последних обвинили в разглашении профессиональной тайны. Слушания продлились недолго, и последнее заседание состоялось 10 декабря.

На нем адвокаты обвиняемых заявили, что в ходе следствия были допущены процедурные нарушения, в частности при сборе доказательств. Обвинение запросило наказание в виде четырех лет лишения свободы (из них два в тюрьме и два условно), и такого же наказания для Эрцога и Азибера.

Саркози все обвинения в свой адрес отвергал со словами, что «никогда не совершал действий, противоречащих принципам правового государства и Республики». Само разбирательство он называл «скандалом, который останется в истории страны».

И тут он точно оказался прав. Суд в итоге принял решение признать бывшего президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием (другими словами, в злоупотреблении служебными полномочиями). Результатом стал срок, о котором уже писалось выше — год в тюрьме и два условно.

Небо в клетку

Однако на этом злоключения Николя Саркози далеки от завершения. В отношении него по-прежнему ведется расследование по делу о финансировании предвыборной кампании из-за рубежа, то самое о деньгах Каддафи. В ходе расследования вскрылось много интересных деталей. В 2016 году французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддина заявил, что лично с конца 2006 по начало 2007 года привез из Триполи в Париж около 5 млн. евро наличными, которые впоследствии получил Саркози и глава его предвыборной кампании Клод Геан.

В середине октября прошлого года экс-президенту Франции было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества во время предвыборной кампании 2007 года, и по нему ему грозит до десяти лет лишения свободы. Это уже четвертое обвинение в рамках одного дела, также ему вменяются: коррупция, хищение государственных средств, владение незаконно полученными денежными средствами.

Однако уже в ноябре дело приняло странный оборот и стало похоже на театр абсурда. Главный свидетель обвинения Зияд Такиддина отказался от своих показаний. Причины неизвестны, и следствие продолжает настаивать, что собранных доказательств достаточно. Чем все закончится, мы еще увидим.

Кроме этого, с 17 марта по 15 апреля пройдут судебные заседания по так называемому делу «Бигмалион». Оно основано на обвинениях партии Саркози в сотрудничестве с дружественной пиар-фирмой во время предвыборной кампании 2012 года. «Свои» пиарщики якобы помогали скрыть истинные суммы, потраченные при подготовке к выборам. По информации следствия, потолок трат на предвыборную гонку был превышен приблизительно на 20 млн евро.

По делу «Бигмалион» Николя Саркози обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании и ему грозит год тюрьмы и штраф в 3750 евро. Сущие пустяки по сравнению с делом 2007 года.

«Хлеба и зрелищ»

После окончания президентского срока и проигрыша выборов в 2012 году жизнь экс лидера нации с каждым годом становится все веселее. Его фамилия прозвучала в как минимум 12 расследованиях.



Некоторые из возбужденных против него дел уже закрыты, как например дело «Беттанкур». Еще в нескольких решение суда станут известны совсем скоро, как например, в деле «Бигмалион». Однако уже сейчас можно сказать несколько вещей наверняка.

Николя Саркози вошел в историю Пятой республики как президент, получивший реальный тюремный срок в «деле о прослушке». За решеткой он, конечно же, не окажется, учтут его предыдущие заслуги, положение и возраст, а заключение, скорее всего, заменят на домашний арест. Но факт остается фактом.

Будущее не сулит ему ничего хорошего. Впереди судебные заседания «Бигмалиону», а дело о финансировании предвыборной кампании 2007 года из-за рубежа еще даже не передано в суд. Экс-главе Франции еще предстоит потратить немало денег и нервов, чтобы опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

Этими расследованиями французская Фемида пытается доказать, что в стране все равны, и нет разницы, против кого вести разбирательства, будь то рабочий, предприниматель или президент. И приговор Саркози как бы приближает его к простым гражданам, что, как ни странно, может сыграть ему на руку в будущем и добавить очков у электората.

Однако не покидает чувство, что все эти дела против Саркози — спектакль для обывателей. Те проступки, в которых его обвиняют — постоянные спутники каждого более или менее серьезного политика. Все они участвуют в подобных делах и схемах, и Саркози оказался просто жертвенным барашком, которого необходимо отдать на заклание.

Да и приговор говорит о многом. По французским законам, должностным лицам, замешанным в коррупции, может грозить до 10 лет тюрьмы. А тут всего три года, да и из них два условно.

Во Франции сейчас и так много проблем. Вакцинация от Covid-19 идет со скрипом, количество заболевающих не уменьшается, мест для всех больных не хватает. На этом фоне не исчезли ни проблемы с мигрантами, ни с «Желтыми жилетами», а тут еще и безработица и многое другое.

Все эти проблемы руководство Пятой республики не решает, но проводит такие вот громкие дела. И хоть с хлебом во Франции сейчас не все так просто, зато с организацией зрелищ проблем не возникает.