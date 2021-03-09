Медик дал советы аллергикам перед вакцинацией от коронавируса

Москва, 9 марта. Основное правило прививки от коронавируса для аллергиков заключается в том, чтобы получить обе дозы препарата до начала сезона аллергии, заявил медик Антон Ершов.

За полтора часа до начала вакцинации от коронавирусной инфекции страдающим от аллергии необходимо выпить антигистаминный препарат. Также нужно помнить о том, что такую прививку нельзя делать на фоне обострения. Такое заявление сделал доктор медицинских наук Антон Ершов.

«Я наблюдаю уже сотни привитых пациентов. Ни один из них пока не жаловался на аллергию. Максимум, что могло быть, – небольшая гиперемия с уплотнением», – приводит его слова Life.

В «Спутнике V», в отличие от «ЭпиВакКороны», содержится всего два компонента: ген S-белка и аденовирусный носитель. Он не очень аллергенен, потому вряд ли нанесет вред здоровью человека, заключил Ершов.

Желающим привиться от COVID-19 перед вакцинацией нужно правильно питаться. Перед получением прививки от коронавируса рекомендуется употреблять пищу, которая содержит в себе пребиотики и пробиотики, уверена врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова.