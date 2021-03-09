Российский инженер-конструктор предрек Китаю лидерство в освоении космоса

Москва, 9 марта. Однажды Китай станет лидером в освоении космоса. Об этом ФАН заявил российский инженер-конструктор космической техники, кандидат в космонавты Владимир Буров. Так он прокомментировал известие о сегодняшнем подписании российско-китайского меморандума о совместном строительстве исследовательской базы на Луне.

«Я считаю, что это очень хорошо! Мне довелось в 2007 году побывать в Китае, куда меня посылала Российская инженерная академия. За два дня я сделал там шесть докладов, на которых присутствовали по несколько тысяч молодых студентов! Они задавали такие вопросы, что мне не приходилось сомневаться в их технической эрудиции. Поэтому Китай обязательно будет той нацией, которая, в конце концов, станет лидирующей в освоении космоса», — уверен собеседник ФАН.

Буров участвовал в такой советской космической программе, как проектирование тяжелого межпланетного корабля для облета Марса и Венеры, был ведущим конструктором лунного орбитального корабля и многоразовой ракетно-космической транспортной системы «Энергия-Буран».

Меморандум о российско-китайском сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) был подписан главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и директором Китайского национального космического управления (CNSA) Чжаном Кэцзянем.

В официальном заявлении российской государственной корпорации отмечается, что Роскосмос и CNSA будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея целью укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижение исследования и использования космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.