Дефицит бюджета РФ за январь-февраль составил 644,9 млрд рублей

Москва, 9 марта. Объем дефицита федерального бюджета России за январь-февраль 2021 года составил 644,899 млрд рублей, следует из материалов казначейства.

Доходная часть по состоянию на начало марта составляет 2,755 трлн рублей, расходы бюджета — 3,4 трлн рублей. В годовом выражении бюджетный дефицит увеличился в 2,4 раза.

По данным Казначейства РФ за январь, дефицит бюджета за первый месяц 2021 года составил 185,577 млрд рублей. Отрицательный баланс показали 58 из 85 регионов.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что объем заимствований в 2021 году может быть сокращен. В правительстве считают, что по итогам года дефицит казны составит 2,76 трлн рублей, или 2,4% ВВП.

По мнению руководителя Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, увеличение госдолга выше 40-50% ВВП является точкой, при которой рост экономики может остановиться. Однако до этих показателей российской финансовой системе далеко. Уровень госдолга РФ не превышает 20% ВВП.