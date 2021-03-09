Испанский турсектор надеется на возвращение путешественников из России

Мадрид, 9 марта. Представители туристического сектора Испании призвали власти страны изучить возможность достижения договоренностей с РФ для возобновления приезда отдыхающих.

Турсектор Испании «очень ждет российских туристов» и надеется, что правительство королевства достигнет соглашений с Москвой по этому вопросу. Представители отрасли ждут договоренностей с Россией даже в том случае, если их не удастся установить на европейском уровне, сказал ТАСС исполнительный вице-председатель туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда. При этом он не стал давать прогнозов, когда путешественники из РФ смогут вновь побывать в Испании.

«Испания не может позволить себе еще одно лето без туристов», — заявил Сореда.

Власти Каталонии призвали правительства стран Евросоюза ускорить процесс рассмотрения вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в Российской Федерации. Сейчас на территории Испании используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.