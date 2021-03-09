Дача раздора Серебряного Бора: Чкаловы против владельца. ФАН-ТВ

В Серебряном Бору не все спокойно — в сердце московского острова разгорелся конфликт из-за дачи. Родственники Героя СССР Валерия Чкалова пытаются оспорить право собственности на участок, который был передан жене и детям летчика Чкалова в 1938 году в бесплатное пользование. Потомки знаменитого летчика вопреки судебным решениям заявляют свои права собственности на дачу. Дача в 1993 году была передана АО «Мосдачтрест» на основании Плана приватизации Московского городского предприятия дачного хозяйства и до декабря 2020 года находилась в собственности организации.

Как установлено Хорошевским судом, никаких договорных отношений между акционерным обществом и членами семьи Чкаловых установлено не было: между сторонами не заключался ни договор аренды, ни договор безвозмездного пользования.

С 14 декабря 2020 года собственником дачного строения и земельного участка, на котором оно расположено, является АО «БОН Инвестиции» на основании договора купли-продажи, заключенного с АО «Мосдачтрест».

Новый собственник уже установил на бытовку систему видеонаблюдения, переоформил линию энергоснабжения и установил новые замки.

Решением Хорошевского районного суда от 27.12.2011 года семье Чкаловых было отказано в удовлетворении исковых требований о признании незаконным права собственности ОАО «Мосдачтрест». В 2012 году родственники летчика также обращались в суд с иском к АО «Мосдачтрест» и правительству Москвы о признании права собственности на участок. Суд в удовлетворении исковых требований Чкаловых отказал.

«На данный момент здесь проживает 10 человек. Все три ветви семьи, пять поколений. Несовершеннолетние дети, пенсионеры, проживает семья здесь с 1939 года. <…>, — рассказал правнук Героя Советского Союза Игорь Чкалов.

Сам летчик Чкалов на даче никогда не был. Дом-музей и все, что связано с Героем СССР, находится в его родном Чкаловске.

«Это удар не по памяти знаменитого родственника, это удар по памяти семьи. На данной территории проживала Ольга Эразмова — супруга Валерия Павловича Чкалова, Валерия Валерьевна — старшая дочь, Игорь Валерьевич — это мой дедушка. С этой дачей связаны многие вещи, даты. Здесь присутствовали официальные лица. В рамках празднования мероприятий, связанных с историей авиации, присутствовали американские гости, представители российской власти. Это место с достаточно богатой историей. Во время войны здесь базировалась Таманская дивизия. После возвращения семьи на дачу, семьей часть провианта передавалась Таманской дивизии. Это историческое место», — заявил правнук летчика Валерия Чкалова. — Дача была передана на основании постановления об увековечивании памяти. Это главный факт. Мы говорим не про семью, а о даче. Сейчас устанавливаются все факты передачи дачи семье и принимаются исторические документы. <…> Здесь проживает семья на протяжении длительного времени — это родовое гнездо семьи и здесь находятся все три ветви. Часть квартир находится вообще в аренде у города».

В «БОН Инвестиции» заявили, что после приобретения дома компанией «БОН инвестиции», обременение в виде права безвозмездного пользования со стороны дочери В.П. Чкалова сохранилось. Со стороны семьи Валерия Чкалова в договоре безвозмездного пользования участвует дочь летчика Ольга Чкалова как последний оставшийся в живых член семьи летчика. Сама Ольга Валерьевна на даче не проживает.

«Дело в том, что любой конфликт — это конкуренция прав. В данном случае говорить о конфликте нельзя, — заявил адвокат Алексей Станкевич. — С одной стороны, речь идет о собственнике легитимном, а с другой стороны, к сожалению — о лицах, которые правами не обладают. Все судебные решения подтвердили легитимность права собственности. С той стороны прав нет. Ни по советскому гражданскому законодательству, ни по российскому те лица, которые здесь проживают, не являются правопреемниками, прав юридически на этот объект у них нет. Все коммунальные платежи, все налоги лежат на собственнике. Этот объект находится на нашем балансе. Поэтому любые упреки в рейдерском захвате абсолютно неприемлемы. Сами лица, здесь проживающие, показывают то, что они не планируют воспринимать имущество как свое собственное. Мы пытаемся найти взаимоприемлемый формат взаимодействия с теми лицами, которые здесь проживают. Мы хотим конструктивного, мирного урегулирования конфликта. Мы примем шаги, поэтому сейчас находимся в стадии переговоров».



В настоящий момент стороны не пришли к каким-либо договоренностям, однако оба участника конфликта допускают вероятность, что возникший спор придется решать через суд.