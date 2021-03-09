Рита Дакота презентовала новую песню в свой день рождения

Москва, 9 марта. Российская и белорусская певица, композитор Рита Дакота подарила поклонникам новую песню «Карандаш» в день своего рождения.

Маргарита Герасимович (настоящее имя певицы) 9 марта отмечает 31-летие. Она написала в Instagram, что для нее этот год был «уникальным». Дакота поблагодарила своих родителей за жизнь, которую они ей дали. Вокалистка считает себя очень счастливым человеком.

«Я не знала, как мне порадовать своих близких, свою семью и свою стаю в этот день лучше, чем выпустить песню, которую они все очень любили и ждали», — обратилась звезда к подписчикам.

По словам Риты, эта песня «соткана из тысячи голосов и мыслей», а также из ее жизненного опыта. Артистка призналась, что сама «поменяла карандаш» и начала жизнь «с чистого листа». Поклонники поздравили Дакоту и пожелали ей больших творческих успехов, личного счастья и радости материнства. Они назвали ее «солнышком», «музыкальным гением» и очень искренним человеком.

Минувший год был непростым для всех артистов, в том числе и для Риты Дакоты. Из-за отмены концертов звезда потеряла большую часть заработка, но это не помешало ей осуществить свою мечту и купить автомобиль BMW в темном синем цвете.