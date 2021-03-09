NYT: ЦРУ может нанести авиаудары по Африке вопреки запрету президента США

Ниамей, 9 марта. На секретной базе ЦРУ в Нигере заметили ударный беспилотник MQ-9 Reaper.



Взлетно-посадочные полосы в Сахаре используются спецслужбами США для наблюдательных полетов над юго-западом Ливии, Нигером, Чадом и Мали, а также для ударов по террористам «Аль-Каиды»1 и «Исламского государства»1 (организации запрещены в РФ).

The New York Times сообщает, что аэродром, построенный три года назад, в последнее время увеличивает штат персонала. На спутниковых снимках видно, что на базе расширили полосу для взлета и усилили оборону объекта.

Также американские журналисты отметили, что на кадрах БПЛА MQ-9 Reaper выезжает из ангара. Представители NYT назвали это свидетельством того, что ЦРУ планирует нанести авиаудары по Африке.

Представители американской спецслужбы никак не комментируют свои операции в Магрибе и на территории Сахельского региона. Информация строго засекречена. Однако отдельные сообщения все же просачиваются в СМИ.

Известно, что Соединенные Штаты располагают двумя стартовыми площадками для беспилотников к югу от Сахары — в Ниамее и Агадесе. Базой в столице Нигера также пользуются Вооруженные силы Франции.

Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела временные ограничения на действия БПЛА в регионе. По официальным данным, ЦРУ и другие американские спецслужбы обязаны запрашивать разрешение на использование беспилотников.

1 Организация запрещена на территории РФ.