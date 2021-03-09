Ученые выяснили, за счет чего чай снижает артериальное давление

Москва, 9 марта. Соединения зеленого и черного чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, расслабляя их. Регулярное употребление этого напитка снижает артериальное давление.

К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов и Дании. Результаты своего исследования они изложили в статье, опубликованной в журнале Cellular Physiology and Biochemistry. Речь идет о соединениях эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат.

Они активируют тип белка ионного канала KCNQ5. Такие соединения содержатся в растении Camellia sinensis. Из его листьев производят как черный, так и зеленый чай. Предыдущие исследования показали, что этот напиток может снизить кровяное давление на небольшую, но постоянную величину, чему способствуют катехины.

Турецкие медики также придерживаются мнения, что артериальное давление можно снизить именно при помощи чая. Людям, страдающим такой проблемой, нужно скорректировать свой рацион и начать заниматься спортом. Необходимо сократить количество соли, употребляя больше белка.