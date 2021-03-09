Прибалт вспомнил развал СССР и объяснил, почему выбрал для жизни Россию

Норильск, 9 марта. Уроженец Литвы Григарас Сипавичюс уехал из родной страны в Норильск тридцать лет назад и на родину возвращаться не намерен.

В интервью Baltnews он рассказал, почему решил остаться на русском Севере.

Сипавичюс родился в СССР, отслужил во флоте, а затем, «как и многие», поехал на север на заработки. Однако, оказавшись в Норильске, он понял, что суровая романтика северных краев его притягивает, и уезжать из русского города ему совершенно не хотелось.

«Есть такое явление, которое никто не может объяснить: Север затягивает. Я тогда был молод: романтика, охота, рыбалка, природа, экстрим. И север засосал меня потихоньку. Опять же, родились дети, хотелось заработать что-то впрок, чтобы на «материке» было куда уехать», — объясняет Григарас.

Прибалт уверен, что жить на севере способны только настоящие романтики — этот край сам отбирает таких людей, а другие просто не могут понять красот сибирской жизни. Родину посещает редко — родственники ругают его за непатриотичность, а друзей среди соотечественников у него нет.

«Когда приезжаю, хожу по улицам, я там никого не знаю, не узнаю, да и меня не узнают, чувствую одиночество», — жалуется Сипавичюс.

Когда делал российское гражданство и вовсе разругался с литовскими чиновниками и бросил в окошко очередного бюрократа свой разорванный паспорт. Сам он это скромно называет «небольшим скандалом». Себя считает «советским человеком» и ностальгирует по временам СССР. И хотя Григарас отмечает, что в жизни на Севере есть недостатки, он также называет и необычные пути развития русской Арктики.

«Туризм — одно из направлений, которое будет развивать российский север. У нас в Норильске, например, тоже есть что показать. Я каждый год хожу по Енисею, делаю публикации о староверах, о малочисленных народах Севера», — делится прибалт.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о жителях Прибалтики, которые ностальгируют по временам нахождения их стран в составе СССР и хотели бы туда вернуться.