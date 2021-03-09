Сотрудница госучреждения ответит за хищение бюджетных средств Калининградской области

Калиниград, 9 марта. Сотрудница калининградской организации «Центр содействия «Соотечественник» предстанет перед судом по статье о хищении. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По данным надзорного органа, фигурантка совершила преступление, воспользовавшись должностным положением. Злоумышленница присвоила 292 тысячи рублей — вверенные ей средства. Таким образом, крупный ущерб был нанесен региональному бюджету.

Факт противозаконной деятельности установили сотрудники прокуратуры.

В Хабаровском крае перед судом предстанет бывшая руководитель одного из отделений «Почты России». Следствие считает, что она воспользовалась своим положением и обокрала организацию, сообщал ФАН.