Тренировки в бассейне при остеопорозе могут обернуться травмой

Москва, 9 марта. Интенсивные тренировки в бассейне опасны для людей с запущенным остеопорозом, об этом предупредила специалист по лечебной физической культуре (ЛФК) Ольга Шмелева.

По ее словам, при снижении плотности костей обернуться печальными последствиями может любое резкое движение. Один из неблагоприятных исходов — получение компрессионного перелома. Перед походом в бассейн и началом усиленных занятий важно скорректировать плотность костей, подчеркнула эксперт. Сделать это можно с помощью правильного медикаментозного лечения и ЛФК.

«Работа ЛФК с утяжелением укрепляет сам мышечный корсет, фиксирует позвонки и препятствует переломам даже при наличии остеопороза. Но, конечно, сама по себе работа с утяжелением и укрепление мышечного корсета плотность костей не увеличивает, то есть на плотность костей воздействуют витаминно-минеральные комплексы и гормональные препараты, которые уже должен назначить врач-эндокринолог, если действительно вопрос остеопороза доказан», — пояснила Шмелева «Звезде».

Она добавила, что плавание можно будет подключать после проведенного лечения. Оно поможет укрепить мышцы спины и снять нагрузку с позвоночника.

Больше всего рискуют столкнуться с остеопорозом женщины после 50 лет, добавила Шмелева. По ее словам, треть этой категории населения по всему миру страдает от развития заболевания.

При остеопорозе полезно пить кофе, заявил телеведущий и практикующий врач Александр Мясников. Он отметил, что этот напиток также показан страдающим от подагры и болезни Паркинсона, но в определенных количествах.