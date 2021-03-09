Леонков: у Донбасса не будет 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха

Донецк, 9 марта. Военный эксперт Алексей Леонков высоко оценил ударный потенциал Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения с Донбассом.

По словам Леонкова, Вооруженные силы Украины в течение последних лет прошли достаточно серьезную подготовку под руководством США и НАТО. Вашингтон потратил четверть миллиарда долларов только на обучение четырех бригад украинской армии. Одновременно с этим в ВСУ поступало современное вооружение и оборудование, а стремительно возрастающее качество армии Украины подтверждает точность обстрелов и целеуказание с БПЛА.

Военный эксперт сопоставляет ситуацию в Донбассе с соотношением сил в Нагорном Карабахе перед осенней эскалацией в прошлом году и сомневается, что в случае начала войны ДНР сможет продержаться 44 дня, как НКР, передает "Экономика Сегодня".

Украинская армия стянула к линии соприкосновения 48-64 тысячи человек к началу марта, отмечает Леонков, ссылаясь на данные разведки ополченцев. Он также обращает внимание на информацию о передислокации к Донбассу артиллерии, ракетных систем залпового огня и минометов. Открытие воздушного пространства для самолетов стран НАТО позволяет ВСУ получать целеуказание от западной авиации.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает получить финансовую поддержку Запада из-за эскалации конфликта в Донбассе.