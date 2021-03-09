Во Франции зрителей концертов попробуют заразить COVID-19 ради эксперимента

В первой половине апреля власти Франции проведут экспериментальные концерты, куда будут допущены посетители с положительными и отрицательными тестами на COVID-19. Это делается якобы для того, чтобы разобраться, как быстро вирус передается во время многолюдных событий.

Местные жители выразили ФАН свою обеспокоенность этой инициативой, представляющей собой опыт над людьми.

Предыстория проекта

Впервые речь об экспериментальных концертах зашла 15 января 2021 года, когда министр культуры Франции Розлин Башло в интервью телеканалу LCI анонсировала мероприятия в Париже и Марселе, указав в качестве примерных дат март-апрель текущего года.

Уже на стадии разработки проекта политик уточнила, что концерты предполагают присутствие зрителей с положительным тестом на коронавирус.

«Посетители концертов будут проверяться на COVID-19, но люди с положительными результатами теста не будут отсеиваться», — уточнила Башло.

По мнению политика, эта мера позволит исследовать модель распространения коронавируса в условиях, максимально приближенных к реальным.

Заявленный проект не остановился на стадии рассмотрения, а получил свое дальнейшее развитие. Уже 5 февраля 2021 года Le Figaro опубликовала интервью с врачом скорой помощи Винсентом Эсторнелем — одним из организаторов исследования. Тогда он раскрыл первые подробности проведения мероприятий.

«Добровольцы должны быть в возрасте от 20 до 40 лет, без подтвержденных сопутствующих заболеваний или патологий, которые могут привести к развитию тяжелой формы вируса. INSERM (Национальный институт здоровья и медицинских исследований Франции. — Прим. ФАН) сформирует список из 2000 человек, — заявил врач. — Он будет разделен на две группы по 1000 человек. Каждая группа посетит концерт в масках. Зрителей перед концертами тестировать не будут, но проверят их через семь дней. Эта система перекрестного изучения позволит нам получить много информации».

Исследователь признался, что вынашивал идею научного эксперимента десять месяцев. В качестве врача скорой помощи он часто работал на крупных фестивалях в Марселе. По словам Эсторнеля, своим исследованием он хотел доказать — риск заражения COVID-19 на концертах переоценивается. В конечном итоге он обратился за помощью к Национальному институту здоровья и медицинских исследований Франции.

«Все это очень серьезно»

Важно отметить, что за прошедший месяц условия проведения экспериментальных концертов, вызывающие недоумение у французов, все же были пересмотрены. Но если мероприятие, запланированное на сцене Accor Hotel Arena в Париже, по сообщению Le Figaro, пройдет все-таки без участия зараженных зрителей, которых проверят сначала за 72 часа, а потом за день до начала концерта, то в Марселе правила игры особенно не поменялись.

Так, 7 марта местная газета La Marseillaise поделилась подробностями концертов, которые на данный момент запланированы на первую половину апреля. Издание сообщает, что мероприятия пройдут в концертном зале Dôme. Площадка, рассчитанная на 8500 зрителей, примет по одной тысяче зрителей в течение двух дней.

В отличие от других экспериментальных концертов, которые ранее проходили в Европе, например Primavera в Барселоне или Rockhal в Люксембурге, в зрительный зал будут допущены зрители, зараженные коронавирусом. Результаты теста будут оглашаться зрителям лишь после проведения концерта.

По словам исследователей, публика, допущенная на концерт, будет тщательно отбираться через платформу INSERM. Зрителями экспериментальных концертов станут добровольцы из числа студентов университета Aix-Marseille. Возраст волонтеров должен быть от 20 до 30 лет, участники исследования не должны иметь патологий или сопутствующих заболеваний.

Организаторы концертов убеждают, что примут все необходимые меры безопасности.

«В Dôme зрительские потоки будут помечены, — пишет La Marseillaise. — Внутри самого зала снежные пушки будут распределять дезинфицирующие средства, также не будет пространства для слэма. На входе будут следить, чтобы каждому посетителю вручили набор, состоящий из водно-спиртового геля для рук, напитка и маски класса FFP2. Каждый зритель должен будет сесть в кресло в специально закрепленной за ним зоне. Но затем во время концерта можно будет встать и подвигаться».

После проведения концертов французские исследователи сравнят уровень заражения среди двух одинаковых выборок — сходивших на концерт и оставшихся дома.

Результаты экспериментов будут рассмотрены на европейской научной конференции, которая запланирована в Марселе. Изначальная дата проведения мероприятия — 8 апреля, однако, вероятнее всего, она сдвинется к маю.

Винсент Эсторнель сформулировал главную цель планируемого научного мероприятия.

«Наша идея — синтезировать все работы на эту тему во Франции и за рубежом, чтобы представить их итоги принимающим решения лицам накануне фестивалей», — сообщил он газете La Marseillaise.

Жители Франции неоднозначно восприняли новость о готовящихся концертах. Так, 24-летняя студентка Марианн из университета Aix-Marseille в беседе с ФАН выразила мнение, что точно не хотела бы поучаствовать в эксперименте в качестве волонтера.

«Лично я не хочу служить подопытной свинкой, чтобы лишь продемонстрировать тот факт, что на концертах люди могут заразиться коронавирусом», — заявила девушка.

А студент университета Сорбонна Рейнато признался, что он даже не слышал о проведении экспериментальных концертов в Марселе и Париже.

«Я только что увидел эту новость. Раньше я нигде не читал о подобных концертах, — заявил житель Парижа. — Мне кажется, все это очень серьезно — после концерта Марсель просто придется закрыть на две недели».

«Должны быть пределы»

Российские эксперты в области медицины отреагировали на новость об «опасных» концертах во Франции. Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский удивился тому, что власти Франции инициировали исследование в разгар пандемии, когда механизм передачи коронавируса довольно хорошо известен.

«Я не знаю, как на эту новость реагировать, потому что пандемия длится уже год, — отметил эксперт. — Если бы это вчера началось и проводили подобные эксперименты, мне было бы понятно».

По словам Александра Саверского, сам механизм проведения исследования довольно спорен. Он обратил внимание на то, что часть проведенных тестов может продемонстрировать ложные результаты, что в итоге приведет к ошибкам.

«Если в качестве критерия заболеваемости будет использоваться тест, который часто имеет ложные результаты, то в исследовании сразу будет заложена существенная ошибка, связанная с оценкой результатов этого тестирования», — заявил общественный деятель.

В свою очередь советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский подчеркнул, что при обсуждении экспериментальных концертов вопрос точности проведенных тестов — далеко не самый важный. Прежде всего, ученый обратил внимание на моральную сторону исследования французских ученых.

«Для меня это звучит как полнейшая дикость, — заявил Аграновский. — Я нахожу этот эксперимент совершенно аморальным. Потому что гарантировать, какое будет течение болезни у заразившихся людей, никто не может. Кто же позволит такие вещи? Это нарушение всех прав людей — фактически эксперименты по искусственному заражению. Разве непонятно, что этот вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем? Как можно исследовать некую эпидемиологическую модель на живых людях?»

Знаменитый ученый сравнил запланированные экспериментальные концерты с другим резонансным случаем в Европе.

«Если это все правда, то это совершенно идиотский шаг, который, наверное, сродни убийству и освежеванию жирафа и скармливанию при детях кусков его туши хищникам в зоопарке Дании, — подчеркнул Аграновский. — Это полный аморальный бред. Какие бы ценные данные исследование ни дало, это не оправдывает постановку такого эксперимента — вот мое мнение».

Профессор МГУ также прокомментировал ограничения по возрасту и состоянию здоровья, предпринятые французскими исследователями.

«Все равно никто не гарантирует, что кто-то из зрителей не получит серьезный ущерб здоровью, — отметил ученый. — А кто-то, может, и умрет. Кто за это будет отвечать? Можно согласиться на разные эксперименты, а можно, как в нацистских концлагерях, на живых людях проверять действия ядов и микробов. Должны быть пределы».

Доктор биологических наук прибег к поэтическому образу, чтобы охарактеризовать французский радикальный эксперимент.

«У Николая Заболоцкого есть хорошие строки: «И с удивленьем наблюдают могилу разума людей», — процитировал Аграновский. — По-моему, в данном случае мы наблюдаем могилу разума людей».

В заключение ученый предположил, как бы отнеслись в России к идее организации экспериментальных концертов.

«Что бы было у нас в стране, если бы такой эксперимент провел Минздрав и Роспотребнадзор? — задался вопросом собеседник ФАН. — Все сети взорвались бы с криками, что у нас кровавый режим, фашизм. А там — вроде как и ничего, и нормально. Чудят, как хотят, безобразие и только».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что число заболеваний коронавирусом может увеличиться в середине весны и начать снижаться в конце мая.