Twitter намерен судить генерального прокурора Техаса за попытку защитить свободу слова

Сакраменто, 9 марта. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон начал расследование действий социальных сетей против экс-президента США Дональда Трампа. В Twitter уверены, что Пакстоном движет личная месть.

Корпорация, подавшая иск в суд Северной Калифорнии, указала, что Пакстон использовал служебное положение в личных мстительных целях. После того, как 6 января этого года недовольные итогами президентских выборов американцы пошли на штурм Капитолия, Twitter, Facebook и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Дональда Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Пакстон начал расследование по факту блокировки аккаунтов бывшего президента США с целью определить, не использовали ли корпорации механизмы цензуры с целью лишить проигравшего выборы Трампа на высказывание своего мнения.

Генпрокуратура Техаса потребовала от Twitter немедленной передачи всех внутренних документов и актов, касающихся политики безопасности и модерации, однако вместо передачи документов руководство корпорации ответило судебным иском. В исковом заявлении корпорация указала, что их действия были продиктованы стремлением защитить свободу слова в интернете, в то время как попытка Пакстона начать против них расследование идет вразрез с первой поправкой к Конституции США.

«Пакстон четко дал понять, что он будет использовать мощь своей службы и своих собственных дознавательных полномочий чтобы отомстить Twitter за редакционные решения, с которыми лично он не согласен», — говорится в заявлении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что губернатор Техаса Грег Эббот 12 марта представит законопроект, запрещающий социальным сетям «цензурировать техасцев» единственно за их мнение.