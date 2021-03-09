Поклонники осыпали комплиментами помолодевшую звезду «Бедной Насти» Елену Корикову

Москва, 9 марта. Российская актриса театра и кино Елена Корикова поделилась с поклонниками в Instagram нежным снимком и поздравила женщин с 8 Марта.

Звезда фильма «Комплекс полноценности» и сериала «Бедная Настя» запечатлена с белым тюльпаном в руках. На Кориковой белая блузка с серебряными пайетками, для фотосессии она выбрала яркий макияж. Артистка пожелала поклонницам добра, любви и счастья.

Фанатки заметили, как сильно преобразилась звезда. Елена Корикова выглядит очень помолодевшей — у нее изменился овал лица, кожа стала «светиться изнутри». Артистка словно «сбросила 20 лет».

«Какая невероятная красавица — посвежевшая, помолодевшая! Словно снова 25! И как вам это удается, Елена!» — написала поклонница. «Пусть в вашей душе всегда царит настоящая весна! И вы оставайтесь самой весной!» — пожелала другая пользовательница.

В последнее время Елена Корикова не часто балует поклонников новыми снимками. И приглашения от режиссеров сниматься в фильмах она принимает крайне редко. Последняя роль артистки была в сериале «Шелест. Большой передел», который вышел на экраны в 2018 году.

В нулевых Корикова была очень востребованной и популярной актрисой. Однако после неудачного романа с «мстительным» мужчиной ее карьера пошла на спад. Звезда сериалов призналась, что бывший возлюбленный обещал «уничтожить» ее.