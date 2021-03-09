Акции Zoom стоимостью 6 млрд долларов достались бесплатно неизвестным

Москва, 9 марта. Основатель Zoom Video Communication Эрик Юань раздал около 40% своих акций неизвестным, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), на которые ссылается издание, стоимость подаренного пакета бумаг составляет около 6 млрд долларов. Юань раздал двум неизвестным около 9 млн акций Zoom. Имена получателей при этом остались неизвестными прессе.

Эрик Юань до этого был крупнейшим акционером Zoom. Его доля в компании составляла 15% и 40% голосов. Подаренный пакет акций составляет около 6% акционерного капитала компании. По оценке Bloomberg, капитализация Zoom составляет примерно 90 млрд долларов.

Сервис видеосвязи Zoom стал популярным в 2020 году из-за пандемии. В начале прошлого года стоимость одной акции составляла около 100 долларов, а в начале 2021 года бумаги компании уже торговались на уровне в 500 долларов. В настоящее время цена одной акции Zoom составляет около 337 долларов.

Федеральное агентство новостей ранее перечислило самые популярные приложения в России по итогам 2020 года. Всего за прошлый год россияне потратили на покупку приложений 1,2 млрд долларов.