Пожилая одесситка устроила пожар в здании пенсионного фонда

Одесса, 9 марта. Женщина подошла к дверям областного управления Пенсионного фонда, облила их горючей жидкостью и подожгла. На место прибыли пожарные и полиция. Преступница в содеянном созналась.

Происшествие случилось на улице Ришельевская в Одессе. Прибывшим на место правоохранителям пенсионерка-поджигательница призналась, что совершила правонарушение, так как ее не устраивает мизерная пенсия. Пожар был оперативно потушен. У пожилой женщины изъяли бутылку с остатками горючей жидкости.

По данному инциденту ведется проверка. Пока неизвестно, будут ли привлекать пенсионерку к административной ответственности.

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