Принц Чарльз отказался комментировать интервью сына Опре Уинфри

Лондон, 9 марта. Принц Уэльский Чарльз проигнорировал вопрос прессы о скандальном интервью, которое дали его сын Гарри и невестка Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри.

Чарльз во вторник посетил центр вакцинации в Лондоне. На месте наследника британского престола ожидали журналисты. Как и предполагалось, принца Уэльского спросили о разговоре, который состоялся между герцогом и герцогиней Сассекскими и Уинфри.

Но сын королевы Елизаветы II отказался комментировать интервью, которое показали в эфире американского телеканала CBS и британского ITV.

«Чарльз остановился и посмотрел вверх, но затем повернулся и пошел прочь», — передает Reuters.

Принц Гарри и его супруга сделали в интервью несколько громких заявлений, которые ударили по королевской семье. Например, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка, передает «Мир 24». Муж и жена затронули такие важные вопросы, как отношения со СМИ и личное психическое здоровье.

Букингемский дворец уже готовит ответ на скандальное интервью. Примечательно, что обычно королевская семья не комментирует подобные заявления.