Атаки Байдена на саудитов и НАСА принесут России миллиарды долларов

46-й президент США демократ Джозеф Байден, как уже отмечалось на основании его первых шагов в качестве хозяина Белого дома, выглядит еще большим «ставленником Кремля», чем его предшественник и антагонист республиканец Дональд Трамп. И вот подоспели новые известия: за февраль — начало марта к продлению выгодного для России договора СНВ-3, частичной разморозке «Северного потока — 2» и «жесткой посадке» американской сланцевой и вообще нефтегазовой индустрии в послужной список «агента Джо» можно смело добавить «укрощение Эр-Рияда» и «укрощение НАСА».

Чтобы добиться первого, оказалось достаточным лишь «реанимировать» полузабытое «дело Хашукджи». Речь идет об американском журналисте, гражданине Королевства Саудовская Аравия Джамале Хашукджи (Хашогги), который 2 октября 2018 года был убит и расчленен в здании генконсульства КСА в Стамбуле. К слову, журналист был, что называется, из хорошей семьи: ныне покойные миллиардеры Аднан Хашукджи и Доди Аль-Файед, пассия леди Дианы, погибший вместе с ней в автокатастрофе 31 августа 1997 года, — его не слишком дальние родственники.

При Трампе принца Салмана (Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда), который был признан заказчиком расправы над Хашукджи, только мягко, по-отечески, пожурили — у 45-го президента США были с ним общие дела по экспроприации достояния других саудовских принцев. А вот администрация Байдена быстро дала понять, что все помнит, — и возобновила расследование по этому делу. Уже 26 февраля был опубликован отчет, подготовленный офисом нового директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс (назначена 21 января), на основании которого были сразу же введены визовые и финансовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии, — с перспективой дальнейшего расширения и ужесточения.

Понятно, что на таком фоне принц Салман и Ко просто не могли настаивать ни на чем, что шло бы вразрез с интересами России, которая по факту становилась единственной их потенциальной спасительницей. Поэтому на онлайн-саммите ОПЕК+ 4 марта было принято решение не только сохранить в апреле прежний общий лимит нефтедобычи, но и предоставить Москве возможность увеличить его на 130 тыс., а Астане — на 20 тыс. баррелей в сутки. В результате мировые цены на черное золото начали расти, периодически выскакивая за 70 долл./баррель, и с перспективой до 100 долл./баррель. Сколько миллиардов долларов принесет России эта «фишка Байдена» по итогам 2021 года, сейчас даже трудно подсчитать…

Что касается космоса и НАСА, то буквально на днях Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о резком, примерно в 6,5 раз, увеличении своих расценок за доставку на орбиту и возвращение с нее коммерческих грузов. Если ранее тариф «туда» составлял 3 тыс. долл. за кг, а «туда-обратно» — 6 тыс. долл., то теперь за аналогичные услуги придется платить, соответственно, 20 и 40 тыс. долларов.

Как отмечается в заявлении НАСА, прежняя ценовая политика «была направлена на стимулирование рынка» и «не отражала полной стоимости использования ресурсов». В переводе на русский язык, НАСА демпинговала на рынке за счет субсидий из федерального бюджета, а Байден эти субсидии, судя по всему, отменил, что и привело к прекращению банкета за счет американских налогоплательщиков. В результате теперь у Роскосмоса — одним конкурентом на рынке космических запусков меньше. Спасибо «агенту Джо»!

Если серьезно, то, конечно, ни о каких «агентурных» отношениях Москвы с новым обитателем Овального кабинета не идет и идти не может. Тем не менее, объективно ситуация складывается именно в пользу России. Почему?

Можно предположить, что в настоящее время между Москвой и Вашингтоном идут не слишком афишируемые, но весьма интенсивные и напряженные переговоры, в ходе которых согласовываются условия нового статус-кво между двумя сверхдержавами современного мира. В ходе согласования его участникам неизбежно приходится идти на какие-то взаимные уступки. Видимо, в зависимости от их конечного результата многое может измениться.

Пока же, как известно, федеральное послание президента России Владимира Путина 2021 года имеет открытую дату. Равно отсутствует и традиционное выступление избранного президента США перед верхней и нижними палатами американского Конгресса. Случайное совпадение? Или нет?