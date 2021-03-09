Сборы «Конька-Горбунка» в прокате превысили 1 млрд рублей

Москва, 9 марта. Российский фильм «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина менее чем за три недели собрал в прокате свыше 1 миллиарда рублей.

Как уточнила пресс-служба компании Sony Pictures, экранизацию одноименной сказки Петра Ершова посмотрели более четырех миллионов зрителей.

«По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала «Россия-1» «Конек-Горбунок» превысили 1 миллиард рублей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Роль главного героя Ивана-дурака исполнил актер Антон Шагин. На съемках он три месяца провел бок о бок с игрушкой. А озвучил Конька-Горбунка, а также сыграл его с помощью технологии захвата движения звезда сериала «Домашний арест» Павел Деревянко.