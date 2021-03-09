Сергей Селин: От ассоциаций только с Дукалисом меня «выбивало»

Советский и российский актер театра и кино Сергей Селин в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о знаковой роли капитана Анатолия Дукалиса, принесшей ему всенародную любовь, об отсутствии ролей «на сопротивление», а также о том, почему женщины называют его самым добрым мужчиной страны.

— Сергей Андреевич, как повлиял на вашу творческую жизнь образ обаятельного, доброго лейтенанта Дукалиса?

— Для всех нас, кто играл в «Улице разбитых фонарей» и в «Убойной силе», роли были не столько знаковыми, сколько давшими нам всем толчок. Я никоим образом не хочу сравнивать себя и своих коллег с Вячеславом Тихоновым, который навсегда запомнился как Штирлиц, несмотря на огромное количество других ролей, ни с Владимиром Высоцким, который сыграл Жеглова, ни с Владимиром Конкиным в роли Шарапова. Я не знаю, принимали бы они участие в таких сериальных фильмах, будь сегодня живы.

Мы — «поздние дети» того кинематографа. Нам каждый раз с каждой новой ролью приходится доказывать — мы не артисты одной роли. И это, поверьте, сложно. Причина кроется в бесконечных показах: сериалы крутят на всех каналах, по нескольку раз в год. И все бы ничего, если бы нам за это хотя бы платили, пусть не какие-то большие звездные гонорары — никто же не претендует — а хотя бы некие авторские отчисления…

— То есть монетизировать сериальную популярность и жить «на былой славе» в России невозможно?

— Ничего не компенсируется, если ты актер одной роли. Любого артиста, любого человека можно загнать, день и ночь гоняя, как одну и ту же пластинку. Вот, например, я сижу в автомобиле и слушаю любимых певцов, композиторов, которым уже по 60, радуюсь, наслаждаюсь. И все же наступает момент, когда это приедается, нужна пауза. То же самое и с нами, понимаете?

Можно возразить: мол, разные поколения вырастают, смотрят… Да, нас узнают на улицах, берут автографы, фотографируются, и, признаюсь, многие двери для нас открыты благодаря этим ролям. Но не могу сказать, что мы бесконечно этим пользуемся.

— Наверное, расстраивало, что вас ассоциировали только с одним персонажем?

— У меня, например, помимо «Улиц…», за плечами — участие в тысяче разных серий. Как раз в «Улицах…» и было-то порядка 100-120 серий, я же ушел после первых шести сезонов. А после моего ухода снимали еще 18 лет. О чем это говорит? Это говорит о большом количестве показов, причем не только в России, но и по всем странам бывшего Советского Союза.

И до сих пор узнают меня, но в последние лет семь-восемь, может быть десять, обращаются ко мне не «Толик» и не «Дукалис», а все-таки Сергей Селин. Это приятно, потому что такие моменты, когда меня ассоциировали только с персонажем, меня все же немножечко выбивали.

— Насколько отличны герои, которых вы играете, от вас самого?

— Меня называют — женщины особенно — самым добрым мужчиной страны. Но я пытаюсь каждый раз «вносить» Сергея Селина. По Станиславскому, в добром ищу, где он злой, а в злом — где он добрый. К сожалению, мне часто предлагают однотипные роли таких вот добрячков, добрых мужиков, которые с улыбкой спасают мир. Вот ролей на сопротивление нет, и это очень-очень жалко.

Хотелось бы все-таки попробовать себя в материале, где есть мужественные герои, без страха и упрека, волевые люди. Ведь девиз и десантников, и спецназа — доброта. Добро должно быть сильным, говорят они. Как и все артисты, считаю, что моя основная или главная роль, видимо, еще не сыграна.

— Чем вы занимаетесь сегодня?

За эти годы я все-таки заработал то, что хотел заработать, — некую свободу, некую независимость от гонораров, от приглашений. Сегодня у меня есть дела, меня поддерживают, поэтому я могу показать детям мир. Хотя, конечно, хочется больше.

Мне сейчас очень важно бывать с семьей — это интересно, когда начинаешь играть с детьми, смотреть, как они растут на твоих глазах. Ведь когда рос Прохор (сын Сергея Селина от первого брака. — Прим. ФАН), я постоянно работал. А сейчас дети меня видят, я слышу, как они разговаривают, недавно они начали изучать испанский…

— Где мы вас увидим в ближайшее время? Какие у вас планы?

— Я сейчас занят в двух проектах. Не люблю слово «проект»… Сериал называется «Регби», я играю доктора обеих команд — и мужской, и женской. Очень интересная история, интересный режиссер — Анна Мирохина. В Санкт-Петербурге мы снимаем историю, которая называется «Полицейское братство». Некие старики-разбойники собираются вместе и наказывают зло. Смысл в том, что это не «менты».

— 12 марта вы отметите юбилей — 60 лет. Будет ли торжество?

— Жена сделала мне подарок, мы проведем на Мальдивах две недели — вот там, на островах, будет семейный праздник. Отмечать ни разу не было мне интересно. Оказывается, лучшая награда за мой труд — это улыбка. Когда люди просто идут и улыбаются. И еще здороваются — это тоже потрясающе.