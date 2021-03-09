Андрей Норкин поделился любопытным фактом о своих анекдотах

Москва, 9 марта. Телеведущий Андрей Норкин рассказал интересный факт о своих анекдотах по случаю юбилея программы «Место встречи».

Полюбившаяся зрителям передача «Место встречи» отметила пять лет с момента создания. По такому случаю была организована викторина, которая состояла из вопросов о количестве выпусков, числе людей, участвующих в подготовке шоу, и некоторых других.

Норкин после подведения итогов тематической игры и раздачи призов назвал единственную тему, которая не упоминалась ни в одном из вопросов. По его словам, это связано с анекдотами телеведущего, успевшими стать традиционной составляющей программы. Норкин отметил, что смешные истории невозможно посчитать, так как они присутствовали не в каждом выпуске.

«Единственный вопрос, который мы не стали задавать — про количество анекдотов. Потому что их подсчитать невозможно. Где-то они были, где-то — нет. Единственное, что можно сказать, большая часть анекдотов — еврейские. Возможно потому что после 20 лет на скрипке каждый человек становится евреем», — пошутил ведущий.

Шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича ранее вызвала скандал на Украине. По информации Федерального агентства новостей, он заявил, что якобы пообещал России Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса.