Минск, 9 марта. Официальный Минск назвал политическим решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко.

Информацию об этом сообщили белорусские СМИ. Представители белорусского олимпийского комитета заявили, что решение МОК никак не повлияет на деятельность Виктора Лукашенко. Он продолжит занимать должность президента национального олимпийского комитета республики.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщение о передаче власти родственникам.