Наркоманом проще манипулировать: политолог о Максиме Резнике

Сегодня в ходе наркорейда в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга был задержан Максим Резник. По предварительным данным, там находилась нарколаборатория.

Политолог Роман Романов поделился с ФАН мнением по данному инциденту.

«Имя Максима Резника стало синонимом к слову травокур. Депутата больше не воспринимают как политика, а как традиционного правонарушителя, который ловится на том, что регулярно употребляет наркотики. Вот и в этот раз правоохранители обнаружили депутата Максима Резника на входе в нарколабораторию, что становится удивительным образом закономерностью. Поскольку депутат не скрывает, что он за легализацию наркотиков, за их постоянное употребление, ему нужно находить точки сбыта, где можно регулярно получать сей товар», — рассказал собеседник ФАН.

Роман Романов подчеркнул, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга уже не раз выдвигали инициативы о лишении должности депутата Резника, поскольку он может оказаться наркоманом, который не собирается слезать с этой травяной иглы.

«Важно понимать, что сам депутат Максим Резник — инструмент влияния на территории Санкт-Петербурга, которого часто используют иностранные государства. Известно, что Максим связан с МИД Финляндии. Более того, существует мнение, что на таких депутатов, как Резник, Европа делает ставку с точки зрения формирования национальных и политических элит внутри России, которые исповедуют новые ценности», — добавил политолог.

Эксперт уверен, что манипулировать условным депутатом Максимом Резником, когда он регулярно употребляет наркотики, гораздо проще, нежели чиновником старой школы, которого просто так не возьмешь.

«На него есть компромат и мышление у него более слабое. Они выгодны западной системе. Важно во всей этой истории оценивать не только личность и пристрастия Максима Резника, но и то, куда он устремлен. Этот человек фактически ориентирован на новые европейские идеалы. Он в них живет и пытается в них погрузить Санкт-Петербург, да и всю Россию», — резюмировала Романов.

Ранее стало известно, почему депутата Резника отпустили после задержания в нарколаборатории. А также ФАН опубликовал кадры с места задержания.