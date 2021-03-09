Российские животноводы не согласны с запретом ГМО



Владимир Путин подписал закон о запрете на производство в России генно-модифицированных организмов (ГМО) и продукции с их применением. Под запрет также попал и ввоз подобных товаров. Исключение составят лишь случаи производства и использования ГМО-продукции в целях проведения научно-исследовательских работ. Необходим ли запрет ГМО, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации Скотопромышленников Роман Костюк в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Вопрос запрета ГМО крайне спорный. В секторе животноводства сомневаются в верности принятого решения», — заявил Роман Костюк.

Отметим, по данным Росконтроля, на данный момент в России производить ГМО официально не разрешено. Но это не мешает в производстве продуктов использовать импортные добавки и концентраты. Официально в России разрешено использовать 17 видов генетически модифицированных серий с измененной структурой ДНК (то есть ГМО) пяти сортов сельскохозяйственных культур: это картофель, кукуруза, соя, сахарная свекла и рис. На первый взгляд немного, но если учесть, что они могут добавляться в большое количество продуктов в виде отдельных компонентов, то получится, что порядка 30–40% продуктов содержат ГМО-компоненты.

Ранее ФАН сообщал, Алексей Аграновский заявил о необходимости генетически модифицированных продуктов.