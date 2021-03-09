Нарколог объяснил поведение Резника чувством неограниченной власти

Люди, имеющие власть и статус, чаще страдают разными формами зависимости, в том числе и наркотической. Таким мнением с ФАН поделился врач психиатр-нарколог Марат Сараев. Он прокомментировал задержание депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, отметив, что его пристрастие к наркотикам могло стать определенным мотивом для того, чтобы попасть во властные структуры.

«Власть имущие люди и те, у кого есть финансовые возможности, к сожалению, часто страдают разными формами зависимости. Если вопрос касается людей, которые управляют властными структурами, то возникает большой процент еще и коррупционной составляющей. Те, у кого есть власть и зависимость, безусловно, подвержены коррупции. Я бы сказал, что это один из мотивов такой жизни. Потому что официальная белая зарплата — это одно, а, допустим, скрытый какой-то доход — это другое. Он как раз нужен для того, чтобы приобретать наркотические вещества, злоупотреблять алкоголем и так далее», — рассказал нарколог.

Марат Сараев подчеркнул, что процент наркозависимых людей среди работников госструктур не такой большой, поскольку они заботятся о своей репутации. Однако есть исключения, например в лице Максима Резника.

«Люди, подверженные испытаниям на такой работе, часто совершенно здоровые, находят неправильный способ ухода от психологических проблем и напряжения в наркотическую зависимость. Как правило, социальный лифт — это довольно тяжелая история. Человеку с употреблением будет очень сложно подняться до какого-то уровня просто потому, что в такие структуры есть критерии отбора людей на те или иные должности. Это снижает вероятность того, что люди, употребляющие наркотики, могут попасть в органы власти. Скорее всего, это происходит уже тогда, когда человек начинает работать. Процент таких людей на самом деле не очень большой, потому что они все публичные, с определенным имиджем, и зависимость быстро становится заметна окружающим», — считает собеседник ФАН.

Ранее задержание депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника прокомментировал ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко. Он предложил принять закон об отзыве депутата из органов власти за недостойное поведение и назвать его «законом наркомана-депутата Резника».