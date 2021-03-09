Война с полицией и десятки пострадавших: как встретили 8 марта в Мексике

Столица Мексики встретила Международный женский день 8 марта массовыми беспорядками. В ходе митинга, организованного феминистскими организациями и перешедшего в столкновения с полицией и погромы, пострадали более 80 человек.

62 policías y 19 civiles lesionadas, hombres infiltrados, uso de objetos como martillos, petardos y 20 mil participantes en movilizaciones, es parte del saldo reportado por SSC tras marcha #8M2021 #RegístrateGratis https://t.co/R1JCiOrRu2 — mural.com (@muralcom) March 9, 2021

Хроники противостояния

«Больше ни одной», «Насильник не будет губернатором» — с такими лозунгами сотни женщин вышли на улицы Мехико около двух часов дня 8 марта. Феминистки и их сторонники собрались около памятника Революции и затем пошли маршем по центральным улицам столицы. Женщины требовали расследовать многочисленные фемициды и все случаи гендерного насилия, которые произошли в стране в течение последних лет.

Дойдя до площади Сокало, где находится Национальный дворец, который является резиденцией президента Мексики, митингующие попытались снести металлические ограждения защищавшие правительственное здание.

#EnLaRed La marcha de #8M2021 llega al Zócalo y manifestantes intentan derribar el muro colocado alrededor de Palacio Nacional con la consigna #LoVamosATirar pic.twitter.com/GjXu5odTfU — CS NOTICIAS / COAHUILA (@CsNoticias_Coah) March 8, 2021

Пытаясь пробиться через забор, феминистки вступили в схватку с полицейскими, которые защищали дворец. Митингующие применяли молотки и петарды, правоохранители отвечали слезоточивым газом.

Противостояние длилось несколько часов. В итоге пострадал 81 человек — 62 полицейских и 19 участников. Десять человек сразу доставлены в больницы для оказания оперативной медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное.

Siempre sí hay granaderos, atrás de las vallas de Palacio Nacional, lanzando gas pimienta o lacrimógeno para evitar que las chicas derriben otra de las protecciones #8M2021 #Marchacdmx #8DeMarzo2021 #8Marzo #8m pic.twitter.com/lFP8ANj2eV — D Delgado (@d_melgoza) March 8, 2021

В общей сложности в митинге в Мехико участвовали около 20 тысяч человек, им противостояли порядка 1700 сотрудников полиции. Позже стало известно, что протестующие повредили не менее десяти магазинов и разрушили историческое здание почты Мексики. Протесты прошли также в Экатепек-де-Морелос, Акапулько, Чильпансинго и других крупных городах страны.

Беспилотники или снайперы?

В социальных сетях распространились фотографии, на которых полицейские находящиеся на крыше Национального дворца целились в митингующих из оружия. Мексиканцы сразу окрестили их «снайперами», которые должны были запугать феминисток.

No son #francotiradores en Palacio Nacional!!! Los elementos militares están usando un rifle Hikvision UAV Jammer que se utiliza para derribar #Drones #Marcha8M #Zocalo pic.twitter.com/q0CyAheWW4 — ARTURO BERMUDEZ (@bermudezphoto) March 8, 2021

Однако позже в пресс службе президента объяснили, что полицейские были вооружены «специальными устройствами, которые защищали дворец от дронов».

Respecto a las fotografías que circulan de la azotea de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca hubo personal armado. Se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad pic.twitter.com/j7lo1x2P4W — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 9, 2021

Требования протестующих

Феминистки устроили массовые акции в Международный женский день, чтобы привлечь внимание к тому, что в Мексике крайне высок уровень насилия в отношении женщин. Многочисленные фемициды зачастую даже не расследуют. По статистке в стране погибает до десяти девушек за день, причем зачастую их убивают родственники.

По данным ООН в период с 2017 по 2020 погибло 15,8 тыс. женщин — и только 3,7 тыс. случае были расследованы как фемициды. Только за 2020 год в Мексике было зарегистрировано 16 тысяч изнасилований и 967 убийств.

Митингующие также обвиняют действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в бездействии — за два года у власти он ничего не сделал для решения проблемы фемицидов, уровень насилия по отношению к женщинам остается по-прежнему высоким. К тому же он публично поддержал баллотирующегося на пост губернатора штата Герреро Феликса Сальгадо Македонио, которого обвиняют в двух изнасилованиях.

La honradez es la mejor política y gobernar es humanismo.https://t.co/XryAfdMMsR pic.twitter.com/N59vYc3gtm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 5, 2021

Официальная реакция

Стену вокруг президентского дворца возвели заблаговременно, 6 марта. Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что это было сделано не из «страха», а чтобы «избежать провокаций и столкновений с полицией».

Мексиканский лидер также заверил, что защищает права женщин, а митинг якобы организовали его политические противники.

«Они имеют полное право протестовать и демонстрировать свое несогласия. Но при этом есть провокации, есть люди, которые стремятся причинить вред, они используют насилие в качестве протеста»,— заявил президент.

Министр внутренних дел Страны Ольга Санчес Кордеро комментируя митинги признала, что несмотря на успехи, у Мексики остается «исторический долг перед женщинами».

«У нас есть долг перед женщинами, которые не получают справедливой оплаты за свою работу, перед женщинами-мигрантами, которые работают вдвойне, перед девочками, которые становятся матерями или женами, перед афроамериканками», — заявила Кордеро.

Заместитель Министерства институционального развития Мексики (SCC) Марсела Фигероа Франко опровергла применение слезоточивого газа и резиновых пуль для разгона демонстрантов. Также она отметила, что несколько женщин-полицейских были ранены и доставлены в больницу. В настоящее время прокуратура проводит расследование и выяснеет масштабы ущерба, нанесенного государственным и частным зданиям.