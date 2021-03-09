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Война с полицией и десятки пострадавших: как встретили 8 марта в Мексике

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Война с полицией и десятки пострадавших: как встретили 8 марта в Мексике

Столица Мексики встретила Международный женский день 8 марта массовыми беспорядками. В ходе митинга, организованного феминистскими организациями и перешедшего в столкновения с полицией и погромы, пострадали более 80 человек.

Хроники противостояния

«Больше ни одной», «Насильник не будет губернатором» — с такими лозунгами сотни женщин вышли на улицы Мехико около двух часов дня 8 марта. Феминистки и их сторонники собрались около памятника Революции и затем пошли маршем по центральным улицам столицы. Женщины требовали расследовать многочисленные фемициды и все случаи гендерного насилия, которые произошли в стране в течение последних лет.

Дойдя до площади Сокало, где находится Национальный дворец, который является резиденцией президента Мексики, митингующие попытались снести металлические ограждения защищавшие правительственное здание.

Пытаясь пробиться через забор, феминистки вступили в схватку с полицейскими, которые защищали дворец. Митингующие применяли молотки и петарды, правоохранители отвечали слезоточивым газом.

Противостояние длилось несколько часов. В итоге пострадал 81 человек — 62 полицейских и 19 участников. Десять человек сразу доставлены в больницы для оказания оперативной медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное.

В общей сложности в митинге в Мехико участвовали около 20 тысяч человек, им противостояли порядка 1700 сотрудников полиции. Позже стало известно, что протестующие повредили не менее десяти магазинов и разрушили историческое здание почты Мексики. Протесты прошли также в Экатепек-де-Морелос, Акапулько, Чильпансинго и других крупных городах страны.

Беспилотники или снайперы?

В социальных сетях распространились фотографии, на которых полицейские находящиеся на крыше Национального дворца целились в митингующих из оружия. Мексиканцы сразу окрестили их «снайперами», которые должны были запугать феминисток.

Однако позже в пресс службе президента объяснили, что полицейские были вооружены «специальными устройствами, которые защищали дворец от дронов».

Требования протестующих

Феминистки устроили массовые акции в Международный женский день, чтобы привлечь внимание к тому, что в Мексике крайне высок уровень насилия в отношении женщин. Многочисленные фемициды зачастую даже не расследуют. По статистке в стране погибает до десяти девушек за день, причем зачастую их убивают родственники.

По данным ООН в период с 2017 по 2020 погибло 15,8 тыс. женщин — и только 3,7 тыс. случае были расследованы как фемициды. Только за 2020 год в Мексике было зарегистрировано 16 тысяч изнасилований и 967 убийств.

Митингующие также обвиняют действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в бездействии — за два года у власти он ничего не сделал для решения проблемы фемицидов, уровень насилия по отношению к женщинам остается по-прежнему высоким. К тому же он публично поддержал баллотирующегося на пост губернатора штата Герреро Феликса Сальгадо Македонио, которого обвиняют в двух изнасилованиях.

Официальная реакция

Стену вокруг президентского дворца возвели заблаговременно, 6 марта. Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что это было сделано не из «страха», а чтобы «избежать провокаций и столкновений с полицией».

Мексиканский лидер также заверил, что защищает права женщин, а митинг якобы организовали его политические противники.

«Они имеют полное право протестовать и демонстрировать свое несогласия. Но при этом есть провокации, есть люди, которые стремятся причинить вред, они используют насилие в качестве протеста»,— заявил президент.

Министр внутренних дел Страны Ольга Санчес Кордеро комментируя митинги признала, что несмотря на успехи, у Мексики остается «исторический долг перед женщинами».

«У нас есть долг перед женщинами, которые не получают справедливой оплаты за свою работу, перед женщинами-мигрантами, которые работают вдвойне, перед девочками, которые становятся матерями или женами, перед афроамериканками», — заявила Кордеро.

Заместитель Министерства институционального развития Мексики (SCC) Марсела Фигероа Франко опровергла применение слезоточивого газа и резиновых пуль для разгона демонстрантов. Также она отметила, что несколько женщин-полицейских были ранены и доставлены в больницу. В настоящее время прокуратура проводит расследование и выяснеет масштабы ущерба, нанесенного государственным и частным зданиям.

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