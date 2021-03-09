За что в Абхазии арестовали командира подразделения ДНР Ахру Авидзбу

Абхазские спецслужбы обвинили бывшего командира подразделения «Пятнашка» армии ДНР Ахру Авидзбу (позывной Абхаз) в попытке государственного переворота. Таким образом они попытались объяснить странное задержание, которое произошло на днях. С заявлением о причинах ареста выступил медиа-центр Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Абхазия.

Что стоит за арестом Абхаза, разбиралась Международная редакция ФАН.

Спецслужбы Абхазии объяснились за арест бывшего командира батальона, а затем бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу (позывной Абхаз). Служба государственной безопасности опубликовала официальное заявление.

«По имеющейся в СГБ РА оперативной информации, задержанные граждане планировали принять участие в попытке государственного переворота», — говорится на сайте ведомства.

Ахра был захвачен 4 марта. Вместе с бывшим командиром «Пятнашки» абхазские спецслужбы задержали еще пятерых человек из близкого окружения боевого командира ДНР.

В контексте происходивших накануне событий эти обвинения выглядят противоречивыми.

Накануне ареста

В начале марта Ахра Авидзба запланировал создать республиканскую общественную организацию (РОО). Об этом он сообщил в социальных сетях.

«2 марта 2021 года было учредительное собрание РОО"НОВЫЕ ЛЮДИ", которое впоследствии должно стать серьезным политическим общественным ресурсом. Сегодня подал документы в Министерство юстиции на регистрацию!» — написал Ахра 4 марта в 20:05.

Уже спустя несколько часов военный корреспондент Семен Пегов сообщил об аресте бывшего командира «Пятнашки».

«По моей информации, в доме донбасского командира Ахры Авидзба в Сухуме устроили «маски-шоу» якобы для того, чтобы доставить его на беседу в СГБ республики», — написал Пегов в 23:55.

По словам военкора, абхазские силовики не предъявили никаких документов на проведение оперативных действий. Спустя некоторое время абхазское телевидение сообщило о том, что в доме Ахры найдено оружие.

Странности следствия

Первый суд над Ахрой проходил в стенах СГБ Абхазии. Судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.

Против него возбудили уголовное дело по части второй статьи 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В ходе судебного заседания бывший командир «Пятнашки» указал судье на ряд нарушений, но замечания были проигнорированы.

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Очевидно и несоответствие официальных версий. Министерство внутренних дел Абхазии заявило о найденном оружии, а СГБ РА — об обвинениях в попытке государственного переворота.

Уход с поста помощника президента Абхазии

В январе 2020 года в республике прошли протесты. Они закончились отставкой предыдущего президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Ахра Авидзба был одним из лидеров демонстраций.

После отставки Хаджимбы президентское кресло занял Аслан Бжания. Он назначил командира ДНР помощником по международным делам, но в ноябре 2020 года Ахра подал в отставку.

«В связи с утратой доверия в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства, прошу уволить меня с должности помощника Президента Республики Абхазия по собственному желанию 9 ноября 2020 года», — процитировал Ахра Авидзба свое заявление об отставке в социальных сетях.

Боевой командир Ахра Авидзба не афишировал причины конфликта, а 21 февраля 2021 года он написал о готовящейся против него провокации.

«Сегодня получил звонок. Суть разговора заключается в том, что я должен выехать на день в РФ, но связано это со вчерашней встречей в селе Лыхны и истерикой в родной Апсны!!! Думаю, дай зайду на сайт приставов, и вот в чем подвох)) в суде был вынесен мне штраф, он оплачен 30.10.2020, но наши партнеры второй раз пробуют устроить мне провокацию с помощью приставов!!! Партнеры наши золотые, не исполняйте топорно просьбы властей!!!! Ответственно заявляю: знаю, что ждут меня провокации, и в кармане при переходе, кроме двух телефонов, паспорта РФ и карманных денег, ничего больше при мне не будет в обе стороны! Не поехать не могу, но в случае нехороших историй знайте: ПРОВОКАЦИЯ!!!!», — разъяснил бывший командир «Пятнашки».

После снятия своей кандидатуры с поста советника Ахра не уходил в откровенную оппозицию, не призывал к смене властей, а лишь обращал внимание на отдельные проблемы, но без упоминания конкретных виновников.

Ахру боится президент Абхазии

Аслан Бжания знает о популярности бывшего командира армии ДНР среди людей и понимает, что своим постом он обязан бывшему командиру «Пятнашки».

После создания РОО «Новые люди» Бжания не мог не предположить, что, если бывший командир «Пятнашки» решил заняться политикой, то именно он и станет следующим главой республики.

Реакция на арест Ахры

Спустя несколько дней после ареста Ахры посольство РФ в Абхазии опубликовало свою позицию.

«Считаем задержание А.Р. Авидзба исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов. Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в ее юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», — говорится в комментарии посольства.

К этому времени журналисты российских СМИ, которые хорошо знали Ахру, начали выражать недоумение в связи с арестом в связи с эскалацией конфликта на Донбассе.

Служба безопасности Украины (СБУ) к штурму Донецка готовится уже несколько лет, поэтому проводит спецоперации с целью устранения командиров, которые способны остановить атаку украинской армии. Убиты Моторолла, Гиви, Мамай. Погиб глава ДНР Александр Захарченко. При помощи агентов влияния украинских спецслужб из Донецка выдавлены командиры: Абхаз, Морпех, Хмурый. Теперь СБУ пытаются их нейтрализовать.

«Украинские спецслужбы реализуют сразу две стратегии ликвидации боевых командиров ДНР. Первая — прямое физическое устранение. Для этого нанимают исполнителей, нередко из числа террористических организаций. Второй метод — косвенное устранение. Например, они подкупают сотрудников российских правоохранительных органов, замешанных в коррупционных схемах, и те предпринимают попытки похищения российских добровольцев. Могут, например, накачать какой-нибудь дрянью, довезти в бессознательном состоянии до границы и потом передать «сбушкам» на границе», — рассказал ветеран российских спецслужб Андрей Веселовский.

Действия абхазских спецслужб подрывают моральный дух защитников Донбасса. В интернете уже появилось «Обращение от имени ветеранов ополчения и военнослужащих ДНР по поводу задержания» Ахры.