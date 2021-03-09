Санкт-Петербург, 9 марта. Доля гражданской продукции должна вырасти на 30%, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«После длительной работы над 44-м федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок» правительством был внесен в Госдуму очень большой документ с рядом изменений и предложений, где наиболее существенными является сокращение процедур закупок с 11 до 3, и введение предквалификации, за что боролся «Общероссийский народный фронт». Этот закон очень гармонизирует с принятым в прошлом году 223-м федеральным законом, дающим безусловные преференции отечественному производителю», — заявил Гутенев.

Согласно распоряжению Владимира Путина, доля гражданской продукции в ВПК к 2030 году должна возрасти до 50%. На некоторых предприятиях это выполняется с опережающими темпами — например, госкорпорация Ростех планирует выйти на эти показатели к 2025 году.

«Главное — чтобы мы не дискриминировали внутренний рынок по отношению к отечественной продукции. Ведь еще совсем недавно наш авиапром был дискриминирован по отношению к иностранцам. Более 95% гражданских самолетов были вне российской юрисдикции. Это были самолеты, стоящие в реестре Бермуд, соответственно, с них не платился НДС. И вот 1,5 года назад нам удалось обнулить НДС для отечественного авиапрома», — рассказал Гутенев.

По рассказу Гутенева, в прошлом году был принят закон о квотировании, навеянный американским законом 1933 года со слоганом «Покупай американское, нанимай американцев». По нему ни один американский чиновник не рискнет приобрести товар, произведенный не в США, если есть американский аналог. Депутат Госдумы призвал чиновников покупать российское и нанимать россиян.

«Принятый закон дает безусловную преференцию продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса. Если есть отечественный аналог, невозможно будет закупить зарубежный товар. По самым грубым подсчетам в рамках нацпроектов, речь идет о сумме 1 трлн 200 млрд руб. Эти деньги останутся на российском рынке», — заявил Гутенев.

Гутенев посчитал очень удачным проектом Минпромторга постановление правительства №1432, которое давало преференцию в 15% производителям отечественной сельхозтехники. Доля производства отечественных зерноуборочных комбайнов за 10 лет выросла с 13% до 60%. Такие же успехи были и на рынке фармацевтики.

«На фармацевтическом рынке был создан продукт под названием «Третий лишний», когда при наличии двух российских компаний иностранцы не допускались к участию в заявке на госзакупки вообще. Поэтому крупные фармгиганты бросились локализовать собственное производство на территории РФ, лишь бы эти компании стали российскими. Также шикарно работает Фонд развития промышленности, где кредиты до 500 млн обычным предприятиям предоставляют на пять лет под 5% годовых, а если эти проекты совместно с оборонкой — то под 1%», — рассказал Гутенев.

Ранее ФАН рассказывал, что большинство регионов России столкнулись с ресурсными и техническими проблемами из-за введения системы обязательной маркировки лекарственных препаратов.