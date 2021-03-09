Предварительное слушание по делу Захарченко отложено на 22 марта

Москва, 9 марта. Закрытое судебное заседание, на котором рассмотрят дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, было перенесено на 22 марта.

Слушание по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко для изучения доводов по заявленным ходатайствам перенесли. Его назначили на 22 марта. Оно начнется в 14:00. По предварительным данным, заседание пройдет в закрытом режиме.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что по решению Лефортовского суда столицы с Захарченко был снят статус «склонный к побегу». До этого он подавал в суд иск, где оспорил постановку на учет за склонность к побегу.

Экс-полковник пребывает в тюрьме по делу о взяточничестве. По решению суда он приговорен к 12 с половиной годам колонии.