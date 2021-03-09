Политолог Дудаков рассказал о «войне» Меган Маркл с королевской семьей Великобритании

Москва, 9 марта. Борьба принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей Великобритании перешла на межатлантический уровень. Об этом заявил политолог Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что принц Гарри и Маркл сейчас проживают за Атлантикой, поэтому работают на другую аудиторию. Но «пиаровская война» с королевским домом продолжается.

Когда пара уезжала из страны, подданные были настроены к ней сочувственно. Однако сейчас ситуация изменилась и многие выступили против них, потому что пара «атаковала священный для них институт монархии». Кроме того, обстановка ухудшилась из-за слов Маркл об авторитарности королевской семьи.

Дудаков отметил, что главной претензией Маркл был расизм. Ее первенца могли лишить титула принца из-за смешанных кровей.

«Ребенок не будет африканцем по цвету кожи, он будет вполне себе белым, может быть, немного смугловатым, как будто какой-то южный европеец. То есть там даже нет почвы для расизма», — добавил политолог.

Федеральное агентство новостей сообщало, что пресс-служба Букингемского дворца намерена дать ответ на интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором королевскую семью обвинили в расизме.