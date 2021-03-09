Названы семь самых ядовитых веществ в истории человечества

Москва, 9 марта. Ученые составили рейтинг самых опасных веществ, известных человечеству. В список вошли семь ядовитых соединений.

Вверху списка оказался этиленгликоль, который в организме человека провоцирует выработку щавелевой кислоты. Она повреждает центральную нервную систему за несколько дней. Вторым в рейтинге стоит стрихнин, при попадании в организм он вызывает конвульсии, летальный исход практически неизбежен.

Третий в списке — табун, оказывает нервно-паралитическое воздействие. Нейтрализовать вещество можно хлорной известью. Самым взрывоопасным веществом ученые назвали азидоазид, катализатором взрыва может выступить что угодно. Исследование практически невозможно.

На пятом месте рейтинга — анатоксины, при попадании в организм человека вызывают отказ мышечной системы, проблемы с дыханием и потерю координации. Человек погибает в конвульсиях. Шестым оказался гексафтороантимонат водорода, сильнейшая кислота, которая растворяет почти все и выделяет ядовитый газ. В конце рейтинга расположился ботулотоксин, капля которого способна уничтожить миллионы людей. В минимальных дозах применяется в медицине.

Опасным может быть и простое средство от насекомых, если не соблюдать правила безопасности при использовании спреев и мазей. В Казахстане зафиксировали случай отравления спреем от клопов со смертельным исходом.