Сервис Spotify запустил программу поддержки молодых российских музыкантов

Стокгольм, 9 марта. Интернет-сервис потокового аудио сообщил о запуске в России программы поддержки начинающих музыкантов, которая поможет им найти свою аудиторию.

Международная программа Radar была запущена, чтобы открыть новые имена в музыке, сообщили в компании. Как пояснили в Spotify, эта функция поможет «углубить отношения» музыкантов с их слушателями и продвигать новые композиции.

Треки будут попадать в отдельный плейлист Radar Russia, который можно найти в специальном хабе для участников программы. В интернет-сервисе надеются, что эта функция сделает российских исполнителей частью мировой экосистемы Spotify.

Площадка также займется «раскручиванием» артистов, они станут лицами креативных кампаний. Radar уже работает в 50 странах мира и продолжает активно развиваться. На сервисе размещены почти 50 млн треков, каждый день в библиотеку Spotify добавляют еще порядка трех десятков песен.

Многим артистам удается найти свою аудиторию именно благодаря шведскому сервису. Ранее был составлен рейтинг самых прослушиваемых музыкантов с 1 января по 22 февраля 2021 года. На первом месте среди западных певиц оказалась Ариана Гранде, а в российском сегменте лидером стала певица Дора.