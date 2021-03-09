Американские магазины будут штрафовать за гендерно-неправильное распределение игрушек

Лос-Анджелес, 9 марта. Законодатели американского штата Калифорния решили бороться с магазинами, культивирующими стереотипы о «куклах для девочек» и «супергероях для мальчиков»

Теперь, согласно новому законопроекту, куклы Барби и радиоуправляемые машинки будут стоять в одном отделе на соседних полках, сообщают американские СМИ. Так авторы закона хотят бороться с «гендерно-неправильным» и стереотипным распределением игрушек по отделениям.

Закон коснется больших магазинов на 500 и более сотрудников со специализированными отделениями игрушек для мальчиков и девочек. Когда закон примут, владельцы магазинов будут обязаны провести реструктуризацию отделений, в противном случае им грозит штраф в $1000 долларов.

Эван Лоу, депутат Ассамблеи штата Калифорния один из авторов законопроекта, рассказал, что на написание его вдохновила восьмилетняя девочка по имени Бриттен. Он увидел видео на одном из видохостингов, в котором Бриттен громко возмущалась, почему ей говорят, какие игрушки для девочек, а какие — для мальчиков.

«Это будет ее закон. Дети должны выражаться свободно и без предрассудков. Дети должны оставаться детьми», — подчеркнул депутат.

Законопроект Лоу — одно из множества проявлений охватившей всю Америку борьбы с гендерными стереотипами, связанными с детскими игрушками. Также из недавних примеров общественность всколыхнула история «Мистера Картофельная Голова», который после решения компании Hasbro перестал быть «мистером» и стал просто «Картофельной Головой».

Проект нового закона также опирается на научные исследования ряда западных ученых. Как сообщают исследователи Университета штата Индиана, игрушки «для мальчиков» традиционно ассоциируются с насилием, соревнованиями и жестокостью, в то время как «девичьи» игрушки развивают тему внешней привлекательности и ухода за домашним очагом. Ученые уверены, что такой подход замедляет развитие личности и задает искусственные рамки.

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