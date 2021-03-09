Занятия северной ходьбой помогут избавиться от болей в спине

Москва, 9 марта. Регулярные занятия физкультурой в рекордно короткое время помогут человеку избавиться от болей в спине, заявил врач-остеопат Владимир Фролов.

Для избавления от болей в спине и их неприятных симптомов человеку следует регулярно практиковать ходьбу с палками, которую ошибочно называют «скандинавской». Такое мнение выразил врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов.

Физические нагрузки являются основной привычкой, с помощью которой можно победить боли в спине. Северная ходьба при помощи специальных палок является оптимальным и совершенно безопасным видом нагрузки, добавил он.

«Тренируется как опорно-двигательный аппарат, так и сердечно-сосудистая система, а значит – и весь организм. Это и профилактика, и лечение, и реабилитация большого количества проблем», – сообщил Фролов в эфире «Радио 1».

Однако прежде чем начать практиковать такой вид ходьбы самостоятельно, необходимо взять несколько уроков у тренера. Это необходимо для овладения правильной техникой ходьбы, добавил остеопат. Недавно стало известно, что на сегодняшний день среди жителей Петербурга с COVID-19 в реанимацию чаще попадают горожане старшего возраста. По мнению медиков они и дальше будут чаще оказываться в этом отделении.