ЕС изучит соответствие российского «Спутника V» европейским стандартам

Москва, 9 марта. Регулятор ЕС изучит соответствие российского препарата от коронавируса «Спутник V» действующим в Европе стандартам.

Специалисты примут решение, руководствуясь только научными исследованиями. В сообщении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) сказано, что регулятор приступил к ознакомлению с данными относительно препарата российского производства.

Ученые из Швеции считают «Спутник V» наиболее эффективной вакциной от коронавируса. В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что аденовирус в препарате проникает в организм человека не с помощью протеина S, а благодаря гексонному белку.