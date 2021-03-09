Виктора Медведчука допросили на Украине в рамках дела о госизмене

Киев, 9 марта. Допрос состоялся 9 марта. Соответствующая информация со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах появилась в местной прессе.

Служба безопасности Украины во вторник допросила главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, предположительно, по делу о госизмене, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Медведчука допросили 9 марта. <...> О каком именно производстве идет речь, Не сообщается. Можно предположить, что допрос состоялся по производству о совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко считает, что Киеву не стоило вводить санкции против украинского политического деятеля Виктора Медведчука. Он считает, что ограничения лишь привлекли внимание к политику.