Помощник машиниста электропоезда на Павелецком направлении рассказала о своей работе

Москва, 9 марта. Журналисты выяснили, каково женщине работать помощником машиниста электропоезда. О своей профессии рассказала Софья Дорофеева.

В детстве Софья мечтала стать художницей. Однако жизнь распорядилась несколько иначе. Сейчас девушка работает помощником машиниста электропоезда на Павелецком направлении в Москве. Ее день начинается в 03:50. Круг обязанностей Софьи Дорофеевой довольно широк.

Она контролирует состояние путей, следит за сигналами, мониторит температурный режим. Вместе с машинистом Софья занимается техобслуживанием поезда. К своим обязанностям девушка приступила в начале января, отмечает «Радио 1». Коллектив принял ее тепло. Софья Дорофеева уверена, что в работе важен не пол, а в первую очередь профессионализм и умение выходить из нестандартных ситуаций.

Помощником машиниста электропоезда работает и Елена Наумова. Около 12 лет женщина трудилась на железной дороге проводником пассажирского вагона. По признанию Елены, видеть дорогу из кабины машиниста ей нравится намного больше, чем из окна обычного вагона.