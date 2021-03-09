Эксперт назвала преимущество электронного голосования в России над аналогами в мире

Москва, 9 марта. Пристальный общественный контроль за внедрением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России помог обеспечить доверие граждан к этому новому варианту участия в выборах. Об этом в интервью ФАН заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

«Здесь Россия впереди планеты своей, с точки зрения того, что внедрение новых технологий, в частности ДЭГ, голосование на цифровых избирательных участках проходит под пристальным контролем и при участии общественности», — отметила собеседница ФАН.

Булгакова отметила, что в Общественной палате РФ создана специальная рабочая группа для контроля за организацией и проведением онлайн-выборов.

«Весь контроль общественности, включение во все процедуры на всех этапах помогло целиком и полностью ориентироваться на доверие граждан к этой процедуре. Эти новые формы никоим образом не повлияли на доверие к системе, и это очень важно», — добавила эксперт.

С проблемами в работе системы регулярно сталкиваются организаторы выборов и граждане в разных странах мира. Во время выборов президента США в 2000 году возникли неполадки такой системы во Флориде, а еще через четыре года некорректно настроенный сканер отметок в Калифорнии пропустил 6692 пустых бюллетеня. В Нидерландах в 2006 году была отозвана лицензия на 1187 устройств, позволяющих подслушивать избирателей во время голосования с расстояния 40 метров.

Ранее стали известны четыре российских региона из шести, где избирателям наряду с традиционным голосованием будет предложен на выбор и электронный формат. Ими стали Москва, Нижегородская, Курская и Ярославская области.