Резник уехал из ЗакСа в нотариальную контору

Санкт-Петербург, 9 марта. Максим Резник покинул здание Мариинского дворца. Вывез депутата его друг, если верить соцсетям, 47-летний Кирилл Чистяков.

Официальное место работы Кирилла Андреевича неизвестно, но в его владении — дорогая машина Mercedes-Benz и две квартиры в Василеостровском районе (на улице Кораблестроителей и на Новосмоленской набережной). Максим Резник живет на улице Беринга — все это рядом со станцией метро «Приморская».

У здания ЗакСа Резника ждали журналисты ФАН, однако Максим Резник отказался от комментариев, заявив, что будет давать их позже.

Друг доставил его до здания №66 по 11-й линии Васильевского острова, где Резник прошел в арку. В этом доме располагаются нотариальная контора и отделение одного из банков. Чистяков, высадив Резника, сразу уехал.