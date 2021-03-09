Противостояние властей КНР с Джеком Ма может ударить по китайской экономике

Пекин, 9 марта. Движение Китая к статусу мирового лидера в области технологий может замедлится из-за противостояния властей с основателем Alibaba Джеком Ма, пишет Bloomberg.

Директор одного из стартапов заявил, что не намерен добиваться масштабирования бизнеса, сравнимого с Alibaba, так как опасается излишнего внимания со стороны правительства. Другой китайский предприниматель, в свою очередь, отказался от публичных заявлений и выразил желание развивать свой бизнес за пределами страны. Таким образом, война властей с Джеком Ма, может стать ударом по экономике Китая, отмечают аналитики.

Китайские власти ранее заблокировали первичное размещение акций Ant Group. Компания Alibaba намеревалась выручить за счет IPO 5 млрд долларов.

Перед этим регуляторы наложили ограничения на банки и финансовые организации, работающие с онлайн-микрокредиторами, в числе которых компании под руководством Ant Group. Согласно решению, китайские банки должны ограничить объем совместного кредитования с интернет-платформами. Объем совместного кредитования с одной платформой должен быть ниже 25% от чистого капитала банка.